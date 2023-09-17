Какие категории мужчин могут выезжать за границу во время войны
17 сентября 2023, 16:48Читати новину українською
Во время военного положения в Украине ограничен выезд мужчин за границу. Однако некоторые категории могут это сделать.
Вопрос пересечения границы гражданами Украины регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №57. Кто именно из мужчин может выехать за пределы государства, рассказывает 24 Канал.
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Кому разрешен выезд за границу
Согласно постановлению Кабмина, выезжать за границу имеют право следующие военнообязанные мужчины:
- те, кто по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья),
- по семейным обстоятельствам,
- по профессии,
- с целью помощи ВСУ,
- госслужащие (однако после серии ярких отпусков и громких скандалов процесс выезда для этой категории существенно усложнен).
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Когда может быть запущена экстрадиция украинцев
- Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предложил начать процесс экстрадиции. Речь идет о том, что военнообязанных украинцев, незаконно пересекли границу, могут экстрадировать домой. Однако для этого нужно провести предварительный анализ, который продлится несколько месяцев.
- В комментарии 24 Каналу Вениславский заявил, что надеяться на то, что это будет быстро, массово и эффективно, вряд ли есть основания.
- Для экстрадиции гражданина Украины с территории других государств необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовных действиях. То есть, должен быть зафиксирован факт нарушения. В частности, для этого и проверяют решения ВВК.
- Интересно, что процесс экстрадиции еще не запустили, однако в некоторых странах уже отреагировали. Так, в частности, в Чехии, Венгрии, Австрии, а также в Германии уже заявили, что не собираются выдавать "уклонистов", поскольку это противоречит их внутренним законам.
- Между тем, в Польше отметили, что выдача возможна исключительно с соблюдением всех правил экстрадиции.