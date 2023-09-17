Какие категории мужчин могут выезжать за границу во время войны

17 сентября 2023, 16:48
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Во время военного положения в Украине ограничен выезд мужчин за границу. Однако некоторые категории могут это сделать.

Вопрос пересечения границы гражданами Украины регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №57. Кто именно из мужчин может выехать за пределы государства, рассказывает 24 Канал.

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Кому разрешен выезд за границу

Согласно постановлению Кабмина, выезжать за границу имеют право следующие военнообязанные мужчины:

  • те, кто по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья),
  • по семейным обстоятельствам,
  • по профессии,
  • с целью помощи ВСУ,
  • госслужащие (однако после серии ярких отпусков и громких скандалов процесс выезда для этой категории существенно усложнен).

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Когда может быть запущена экстрадиция украинцев

  • Представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский предложил начать процесс экстрадиции. Речь идет о том, что военнообязанных украинцев, незаконно пересекли границу, могут экстрадировать домой. Однако для этого нужно провести предварительный анализ, который продлится несколько месяцев.
  • В комментарии 24 Каналу Вениславский заявил, что надеяться на то, что это будет быстро, массово и эффективно, вряд ли есть основания.
  • Для экстрадиции гражданина Украины с территории других государств необходимо, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, а конкретное лицо получило статус подозреваемого в уголовных действиях. То есть, должен быть зафиксирован факт нарушения. В частности, для этого и проверяют решения ВВК.
  • Интересно, что процесс экстрадиции еще не запустили, однако в некоторых странах уже отреагировали. Так, в частности, в Чехии, Венгрии, Австрии, а также в Германии уже заявили, что не собираются выдавать "уклонистов", поскольку это противоречит их внутренним законам.
  • Между тем, в Польше отметили, что выдача возможна исключительно с соблюдением всех правил экстрадиции.

Автор: Юлія Лобурак