Кто из мужчин может выезжать за границу в условиях военного положения: список категорий

В Украине продолжается действие военного положения, так что мобилизационные мероприятия будут продолжаться. Таким образом, военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут уехать за границу, однако есть исключения.

В частности, покинуть территорию Украины могут лица с инвалидностью, водители и волонтеры и другие группы мужчин призывного возраста. Подробнее об этом в интервью 24 Каналу рассказал адвокат адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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Какие мужчины могут уехать за границу во время войны

Законодательством предусмотрены категории мужчин, которые могут беспрепятственно покидать территорию Украины в условиях действия военного положения. Это, в частности:

юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;

лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, ведь ограниченно пригодные в военное время не могут пересекать границу;

граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;

мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Напомним, что постановление Правительства от 27 января 1995 года № 57 определяет:

порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;

категории граждан, которые могут это делать.

По словам юриста, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения.

Какие исключения

Юрчак также очертил исключительные категории мужчин, которые могут уезжать за границу во время военного положения. Это, в частности: