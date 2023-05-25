Мобилизация в Украине: смогут ли мужчины свободно ездить за границу после завершения войны

При полномасштабном российском вторжении на территории нашего государства действуют ограничения для мужского населения в отношении заграничных поездок. 24 Канал пообщался с экспертом и выяснил, как изменится ситуация после того, как оккупанты потерпят поражение.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак спрогнозировал, какая может быть ситуация после поражения России в войне, которую она сама развязала. Об этом сообщает 24 Канал..

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Позволят ли мужчинам уезжать из Украины после победы

По словам адвоката, эти ограничения в украинском законодательстве привязаны к чрезвычайному и военному положению.

Все ограничения на пересечение границы для мужчин в возрасте 18 – 60 лет установлены исключительно на уровне одного документа. Речь идет о постановлении Кабинета министров Украины №57 от 27 января 1995 года.

Пока сложно предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения,

– сказал Юрчак.

По мнению юриста, если после завершения военного положения будет объявлено чрезвычайное положение, то ограничения для мужчин по выезду за границу продолжатся. Однако если после окончания войны ни одно из этих двух положений не будет действовать, то и эти ограничения тоже не будут применяться по действующему законодательству.

Кто из мужчин может ездить за границу во время войны с Россией

Напомним, что мужчины, которым исполнилось 60 или более лет, могут пересекать украинскую госграницу. На юношей в возрасте до 18 лет ограничения тоже не действуют. Также существуют и другие исключения. За границу могут выехать те мужчины, которых военно-врачебная комиссия сняла с военного учета. Следует заметить, что это не касается ограниченно пригодных.

Кроме того, заграничные поездки во время военного положения разрешены тем мужчинам, чьи близкие родственники считаются пропавшими без вести или погибшими во время проведения АТО/ООС. Еще одно исключение существует для граждан Украины, постоянно проживающих на территории других государств. Но таким украинцам ради получения разрешения нужно состоять на консульском учете и иметь в паспорте соответствующие отметки.

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