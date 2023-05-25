Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак спрогнозував, яка може бути ситуація після поразки Росії у війні, яку вона сама ж розв'язала. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Воєнний стан в Україні: скільки ще триватиме загальна мобілізація

Чи дозволять чоловікам виїжджати з України після перемоги

За словами адвоката, ці обмеження в українському законодавстві прив'язані до надзвичайного та воєнному стану.

Зверніть увагу! Наразі все обмеження на перетин кордону для чоловіків віком 18 – 60 років встановлені виключно на рівні одного документу. Мова йде про постанову Кабінету міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року.

Наразі складно передбачити, що буде в правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану,

– сказав Юрчак.

На думку юриста, якщо після завершення воєнного стану буде оголошено надзвичайний стан, то обмеження для чоловіків щодо виїзду за кордон продовжаться. Однак, якщо після завершення війни жоден з цих двох станів не буде діяти, то й ці обмеження теж не будуть застосовуватися за чинним законодавством.

Хто з чоловіків може їздити за кордон під час війни з Росією

Нагадаємо, що чоловіки, яким виповнилося 60 або більше років, можуть перетинати український держкордон. На юнаків віком до 18 років обмеження теж не діють. Також існують й інші винятки. За кордон можуть виїхати ті чоловіки, яких військово-лікарська комісія зняла з військового обліку. Варто зауважити, що це не стосується обмежено придатних.

Крім цього закордонні поїздки під час воєнного стану дозволені тим чоловікам, чиї близькі родичі вважаються зниклими безвісти або загиблими під час проведення АТО/ООС. Ще один виняток існує для громадян України, що постійно мешкають на території інших держав. Але таким українцям заради отримання дозволу потрібно перебувати на консульському обліку та мати у паспорті відповідні відмітки.

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