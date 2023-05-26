Мобилизация во время военного положения: могут ли мужчины выехать за границу из-за рабочей визы ЕС

Во время действия военного положения, введенного из-за полномасштабного российского вторжения, в Украине появились определенные ограничения для населения. Эксперт объяснил, какие могут быть исключения для мужчин по зарубежным поездкам.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал, кому из мужчин можно выезжать за границу в 2023 году. Об этом информирует 24 Канал.

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Можно ли владельцам рабочей визы ЕС уехать за границу

Адвокат заявил, что для мужчин рабочей визы одной из стран Евросоюза будет недостаточно для выезда за границу. Как пояснил эксперт, такие документы не подтверждают постоянное проживание граждан Украины в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным.

Военное положение запрещает мужчинам от 18 до 60 лет выезжать из Украины. Однако существуют некоторые исключения.

Юрчак отметил, что мужчинам для пересечения госграницы необходимо иметь право на выезд из Украины и не подлежать призыву в ВСУ. Для подтверждения этих статусов им необходимо предоставить соответствующие документы вместе с данными, подтверждающими личность.

Больше информации о выезде за границу для мужского населения