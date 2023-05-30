Закон о "заграничных уклонистах": накажут ли мужчин, незаконно выехавших во время войны

В результате российского вторжения Украину покинули миллионы человек. В частности, незаконно уехали и многие мужчины призывного возраста. После победы власть ждет важная задача – возвращение украинцев домой. Она должна стать первоочередной и залогом восстановления экономики. Но будут ли наказывать так называемых "заграничных уклонистов"?

Высказывание министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей, подняло несколько важных тем. 24 Канал попытался найти ответ вместе с юристом T&T Partners Владиславом Юрчаком.

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Что сказал Клименко и почему его заявление вызвало дискуссии

Депопуляция страны – страшная угроза и думать о решении проблемы нужно уже сейчас. Сейчас в Украине продолжается дискуссия по этому вопросу, недавно к ней со значительным опозданием, но все же присоединилось Министерство внутренних дел в лице главы Игоря Клименко. Отметим, что МВД является материнской структурой как Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), так и Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ).

В интервью изданию "РБК-Украина" он поднял вопрос о мужчинах, покинувших Украину с началом российского вторжения и не горящих желанием защищать государство с оружием в руках, как это предусматривают законы – писаные и неписаные.

Вот главные заявления господина Клименко:

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешедших границу".

"Я думаю, это будет закон".

"Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан, как минимум за границу".

Клименко считает, что это будет общая инициатива правительства и Рады. Слова министра спровоцировали дискуссию в обществе и снова напомнили о десятках тысяч мужчин – граждан Украины, которые сейчас якобы оказались за пределами правового поля, но непременно должны в него вернуться.

По данным Временной следственной комиссии Верховной Рады, с начала полномасштабного вторжения России в Украину и до конца 2022 года, 96 442 мужчины призывного возраста получили разрешение на выезд из Украины за границу.Воспользовались предоставленным разрешением 66 374 человека.

Как это сделать правильно, а также где в словах министра есть рациональное зерно, а где только предположение и желаемое вместо действительного, объясняет Владислав Юрчак.

Какие могут быть наказания для скрывающихся за границей

Действительно ли сейчас не предусмотрены никакие наказания для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину? Что вообще сейчас, в условиях военного положения, означает и как трактуется "незаконное пересечение границы"?

Здесь зависит от того, каким образом лицо пересекло государственную границу.

Вариант 1. Вне пограничного контроля.

Так, законом предусмотрена административная ответственность за пересечение или попытку пересечения границы любым способом вне пунктов пропуска, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием подложного документа или содержащих недостоверные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти, что влечет наложение штрафа от 3400 до 8500 гривен. Или административный арест сроком до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Вариант 2. При использовании поддельного документа.

Если лицо во время пересечения границы использовало официальный поддельный документ, то в этом случае дополнительно такие действия будут квалифицироваться по статье 358 УК Украины, как подделка документа (до 17 000 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет), или как использование заведомо подложного документа (до 850 гривен или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет).

Вариант 3. В случае, когда основание для законного пересечения со временем отпало.

В случае, если лицо пересекло границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и так далее, то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время нет никакой ответственности за такие действия. Именно отсутствие соответствующей ответственности вызывает необходимость реагирования со стороны государства.

, то в их отношении на данный момент не вводились какие-либо ограничения на пересечение границы, а потому они могут подлежать ответственности только, если решат пересечь границу в неустановленном месте.

Господин Клименко говорит о тех, кто незаконно пересек границу и сбежал из Украины, а как быть с теми, кто выехал до начала вторжения и не вернулся? Будут ли их наказывать? Или с теми, кто выехал благодаря системе "Шлях" и потом решил не возвращаться (тот же комик Щегель)?

Относительно лиц, выехавших до начала войны и не вернувшихся, следует отметить, что на тот момент право не пересечение не было ограничено. Соответственно отсутствуют правовые основания для привлечения таких лиц к ответственности.

По поводу же лиц, которые пересекли границу по системе "Шлях" и не вернулись, исходя из принципов действия законов во времени, считаю, что реальные механизмы их привлечения к ответственности отсутствуют. В конце концов, если соответствующий законопроект будет разработан, то он должен пройти тщательный юридический анализ перед его одобрением.

Имеет ли "закон Клименко" обратную силу

Все сейчас активно говорят о статье 58 Конституции Украины. Будет ли "закон Клименко" обратной силой? То есть, можно ли будет наказывать "уклонистов", сбежавших из Украины до его принятия? Как быть с этой коллизией?

Согласно статье 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Более того, согласно решению Конституционного Суда Украины от 9 февраля 1999 № 1-рп/1999, Конституция Украины закрепила принцип необратимости действия во времени законов и других нормативно-правовых актов (часть первая статьи 58).

Это означает, что действие закона и иного нормативно-правового акта не может распространяться на правоотношения, возникшие и закончившиеся до вступления в силу настоящего закона или другого нормативно-правового акта.Закрепление принципа необратимости действия во времени законов и других нормативно правовых актов является гарантией безопасности человека и гражданина, доверия к государству. Исключения из этого конституционного принципа, то есть предоставление закону или другому нормативно-правовому акту обратной силы, предусмотрено частью первой статьи 58 Конституции Украины, а именно: когда законы или другие нормативно-правовые акты смягчают или отменяют ответственность лица.

То есть, любой закон, который будет принят Верховной Радой по этому вопросу, сможет касаться исключительно тех лиц, которые нарушат его после вступления его в законную силу.

В противном случае такой закон однозначно будет признан неконституционным и для признания его таким не нужно ждать представления соответствующих субъектов, а соответствующие лица смогут воспользоваться институтом конституционной жалобы.

Следовательно, что бы ни приняла Верховная Рада, но реально наказать лиц, которые уже пересекли границу по сомнительным основаниям, у них не получится.

Здесь можно рассматривать вариант установления на уровне закона обязанности для лиц вернуться из-за границы. Впрочем, возникает вопрос критериев для такого пересечения. Возможным вариантом может служить лишь реальное осуждение лиц, способствовавших соответствующему лицу в незаконном пересечении и после этого – установление обязанности вернуться и соответственно санкции за невозвращение. Впрочем, такой сценарий кажется фактически невозможным, а потому ожидать его реального внедрения не стоит.

Как Украине вернуть мужчин из-за границы

Какие реальные рычаги у Украины, чтобы вернуть тех, кто не хочет возвращаться? Сколько граждан Украины может "спрятаться" за границей?

Реальным рычагом для возвращения украинцев, по моему мнению, может быть не схема "кнута", а исключительно "пряника".

Государство должно мотивировать людей присоединяться к рядам ВСУ, обеспечить порядок соблюдения прав лиц при выдаче им повесток, прохождении ВВК, а также установить обязательное обучение военных перед их отправкой.

Кроме того, следует пересмотреть рычаги бронирования военнообязанных и уменьшить соответствующие критерии для того, чтобы таким правом мог воспользоваться не только крупный бизнес.

К примеру, можно легализовать бронирование ІТ-профессионалам, установив им необходимый минимум по уплате тех или иных налогов или создание определенного количества рабочих мест с соответствующим уровнем "белой зарплаты".

Очень часто, после ряда курьезных случаев с поведением работников ТЦК и СП, люди боятся произвола и задачей государства является побороть в глазах людей "страх военкомата", чтобы опыт взаимодействия с этой структурой не вызвал страх и панику, а походил на посещение любых других органов, оказывающих административные или другие услуги.

В декабре 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, чтоВ зависимости от ситуации на фронте, ситуации с безопасностью в регионах и той же стабильности энергоснабжения эта цифра может как падать, так и расти.

Считаю, что этот показатель напрямую зависит от государства, поэтому для прекращения выезда населения государство должно действовать и делать это немедленно.

Не откроется ли после победы над Россией и завершения военного положения новый "коррупционный рынок", теперь уже по заезду? Ведь по выезду есть немало примеров.

Граждане Украины на законодательном уровне не ограничены на въезд в Украину ни при каких обстоятельствах, поэтому ожидать открытия коррупционных рынков не стоит.

Международная практика: как это решалось в других странах

Что говорит международная практика? Ведь известно, например, об американцах, бежавших в Канаду во время войны во Вьетнаме, а потом вернувшихся?

Среди американской молодежи в годы Вьетнамской войны, особенно среди студентов, изрядно распространилось движение отказа от службы в армии (наиболее известный случай – отказ боксера Мохаммеда Али). Так, в октябре 1967 года протестующие совершили "Поход на Пентагон", Джон Леннон написал песню "Дайте миру шанс" (Give Peace a Chance), хиппи выдвинули лозунг "Занимайтесь любовью, а не войной" (Make love, not war), тысячи американцев бежали за границу — в Канаду, Швецию и т.д.

Движение насчитывало несколько сотен тысяч участников (все не всегда проходило мирно, самый позорный случай – расстрел демонстрации студентов на кампусе Кентского университета). В то же время в США не вводили никаких санкций в отношении таких лиц, кроме общественного осуждения.

Однако здесь следует подчеркнуть определяющее отличие – Украина сейчас защищается и обороняется от агрессии России, тогда как на США никто не нападал.

Кстати, лучшим примером ограничений на пересечение границы и жестких санкций за это может быть Северная Корея, в которой такие действия могут быть квалифицированы как государственная измена, за что лицо могут даже казнить.

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Соломоново решение: каким может быть закон об "уклонистах"

Каким должен быть "идеальный закон" о заграничных беглецах-уклонистах? Соответствует ли он вообще духу закона?

В сложившейся ситуации, по моему мнению, идеального закона не существует, поскольку с момента начала действия правового режима военного положения прошло уже более 1 года и 3 месяцев. Соответственно, такие законодательные инициативы хотя и положительны, но законодатель откровенно опоздал.

В то же время в Украине и дальше действует система выдачи разрешений на пересечение границы водителям, волонтерам, спортсменам (более 200 из них и не думают возвращаться на Родину, – 24 Канал), деятелям культуры и больным, нуждающимся в лечении. Введение ответственности необходимо для прикрытия так называемых теневых схем выезда, которыми воспользовалось уже большое количество лиц.

По моему мнению, несвоевременный возврат должен наказываться по закону, однако в отношении размера санкции, то наиболее целесообразным будет возложение на таких лиц именно штрафа в денежном измерении, за счет чего государство сможет аккумулировать средства для перекрытия дефицита государственного бюджета.

Кроме этого, нужно установить отдельное основание для освобождения от уголовной ответственности, в частности, определить, что в случае, если лицо добровольно вернется в определенный срок и уплатит добровольный взнос в поддержку ВСУ, то такое лицо не подлежит ответственности.

Отметим, что на время действия военного положения в Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу запрещен. Но есть многочисленные исключения. Список тех, кому разрешают выезд, большой. В их числе мужчины с инвалидностью, многодетные родители, водители, волонтеры, моряки, спортсмены, культурные деятели, народные депутаты, министры.