Кто из мужчин может выехать за границу в 2025 году

В Украине продолжает действовать военное положение, а вместе с ним –ограничения на выезд мужчин призывного возраста за границу. Однако есть ряд исключений, которые позволяют пересечь границу законно.

Об этом рассказывает 24 Канал. Несмотря на военное положение, некоторые категории мужчин все же могут выехать из Украины.

Читайте также Как сняться с воинского учета: пошаговая инструкция, как это сделать самостоятельно

Кто имеет право на выезд

В условиях военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин призывного возраста за границу. В то же время закон предусматривает ряд исключений для отдельных категорий граждан.

Мужчины в возрасте от 60 лет и старше – не подлежат мобилизации.

– не подлежат мобилизации. Лица с инвалидностью – при наличии соответствующих документов.

– при наличии соответствующих документов. Многодетные родители – если мужчина имеет трех и более детей до 18 лет.

– если мужчина имеет трех и более детей до 18 лет. Родители детей с инвалидностью – независимо от количества детей.

– независимо от количества детей. Одинокие родители – которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

– которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет. Сопровождающие лица – мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок).

– мужчины, сопровождающие членов семьи с инвалидностью I или II группы (на определенный срок). Студенты – в возрасте 18-22 лет, которые учатся за рубежом (при наличии подтверждающих документов).

– в возрасте 18-22 лет, которые учатся за рубежом (при наличии подтверждающих документов). Родственники погибших или пропавших без вести – если близкий родственник погиб или пропал без вести во время войны, человек освобождается от мобилизации и может выехать за границу.

Для выезда нужно иметь все необходимые документы, подтверждающие принадлежность к одной из этих категорий.