Выезд спортсменов за границу: юрист рассказал, кто регулирует процедуру
В Украине продолжается военное положение. Выезд за границу мужчинам призывного возраста запрещен.
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Канала, как спортсмены могут выезжать за границу.
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Выезд спортсменов за границу
Спортсмены и тренеры имеют право на выезд для участия в:
- официальных соревнованиях,
- тренировочном собрании.
Разрешения на выезд дает профильное министерство.
Стоит отметить, что скандалы по выезду происходили не только с артистами. В частности, на тренировочном собрании украинских футбольных клубов были замечены люди, не имеющие прямого отношения к командам, однако почему-то получили возможность выехать за пределы Украины.
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Какие категории мужчин могут уехать за границу во время войны
Постановление правительства от 27 января 1995 г. № 57 определяет:
- порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;
- категории граждан, которые могут это делать.
По словам Юрчака, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать:
- юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет;
- лица, снятые с военного учета по решению военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе (ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу);
- граждане Украины, постоянно проживающих на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе;
- мужчины, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС