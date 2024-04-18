Дискредитируют Украину, – Подоляк об украинцах, которые хвастаются роскошной жизнью за рубежом

С начала полномасштабного вторжения Украину покинуло много мужчин призывного возраста. Западные СМИ, предполагают что примерно 650 тысяч, и большинство из них сделали это нелегально.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что эта цифра взята неизвестно из каких источников. В то же время он подтвердил, что в первые недели полномасштабной войны из Украины выехало большое количество мужчин, и это их личный выбор.

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Страх – нормальная реакция

Каждый из украинцев с началом войны выбрал собственный путь.

Есть те, кто принял для себя тяжелое решение и пошел на передний край. Их много. Есть такие, которые приняли для себя трудное решение поддерживать Вооруженные Силы через крупные программы волонтерства, через бизнес,

– отметил он.

Также много людей работают в Украине и продолжают уже более двух лет донатить, искать возможности, формировать фонды, активно участвовать в тех или иных производствах и тому подобное.

Страх – это нормальная реакция любого человека. Те, кто пошли на передний край, также испытывали определенный страх. Однако они умеют управлять им,

– пояснил советник главы ОПУ.

Есть те, кто остался в тылу и активно, очень мощно работает – независимо от сложных экономических условий, в которых Украина живет.

Решили, что им безразлично

"Также есть категория тех, которые для себя решили, что им все равно. Им настолько страшно, что они выехали в Европу и там находятся. Имеют ли они на это право? Как представитель государства, я должен сказать, что нет. Но как человек, который является носителем либеральных взглядов, я понимаю, что каждый сам делает свой выбор", – заметил Подоляк.

Эти люди сделали такой выбор. Кто-то из них вернется в Украину, но это будет не большинство. Те, что останутся в Европе, будут искать возможности себя оправдать. Будут говорить что-то вроде: "Ну это же не наша война. Можно же было о чем-то договориться. Мы же свободные люди. Нам не имеют права запрещать вести себя, как мы хотим".

Кроме того, есть особая категория – как по мне, самая мерзкая. Это те, которые бравируют тем, что они сбежали из страны. Они манифестируют, что могут там вести роскошный образ жизни и показывать, что им все безразлично. Они дискредитируют Украину на западных рынках,

– подчеркнул он.

Такое поведение граждан Украины со стороны западного обывателя выглядит странно. Более того, оно частично демотивирует наших партнеров.

В то же время, по его мнению, ожидать, что все будут однозначно патриотически настроенными – это идеализм.

"После двух лет войны Украина продемонстрировала ключевое – в стране есть огромная "сердцевина" людей. Они готовы отдавать все ради существования Украины. Эта "сердцевина" гораздо больше, чем у многих других стран. Наши партнеры должны понять, что такая страна должна обязательно выиграть в войне, ведь другие страны совсем иначе бы себя вели в такого типа войнах против России", – отметил Михаил Подоляк.

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