Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що ця цифра взята не відомо з яких джерел. Водночас він підтвердив, що в перші тижні повномасштабної війни з України виїхала велика кількість чоловіків, і це їхній особистий вибір.

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Страх – нормальна реакція

Кожний з українців з початком війни обрав власний шлях.

Є ті, хто прийняв для себе тяжке рішення і пішов на передній край. Їх багато. Є такі, які взяли для себе важке рішення підтримувати Збройні Сили через великі програми волонтерства, через бізнес,

– зазначив він.

Також багато людей працюють в Україні та продовжують вже понад два роки донатити, шукати можливості, формувати фонди, активно брати участь у тих чи інших виробництвах тощо.

Страх – це нормальна реакція будь-якої людини. Ті, хто пішли на передній край, також відчували певний страх. Проте вони вміють керувати ним,

– пояснив радник глави ОПУ.

Є ті, хто залишився в тилу й активно, дуже потужно працює – незалежно від складних економічних умов, в яких Україна живе.

Вирішили, що їм байдуже

"Також є категорія тих, які для себе вирішили, що їм байдуже. Їм настільки страшно, що вони виїхали в Європу і там перебувають. Мають вони на це право? Як представник держави, я маю сказати, що ні. Але як людина, яка є э носієм ліберальних поглядів, я розумію, що кожен сам робить свій вибір", – зауважив Подоляк.

Ці люди зробили такий вибір. Хтось з них повернеться в Україну, але це буде не більшість. Ті, що залишаться в Європі, будуть шукати можливості себе виправдати. Будуть говорити щось на кшталт: "Ну це ж не наша війна. Можна ж було про щось домовитись. Ми ж вільні люди. Нам не мають права забороняти поводити себе, як ми хочемо".

Крім того, є особлива категорія – як на мене, наймерзенніша. Це ті, які бравують тим, що вони втекли з країни. Вони маніфестують, що можуть там вести розкішний образ життя і показувати, що їм все байдуже. Вони дискредитують Україну на західних ринках,

– підкреслив він.

Така поведінка громадян України з погляду західного обивателя виглядає дивно. Ба більше, вона частково демотивує наших партнерів.

Водночас, на його думку, очікувати, що всі будуть однозначно патріотично налаштованими – це ідеалізм.

"Після двох років війни Україна продемонструвала ключове – в країні є величезна "серцевина" людей. Вони готові віддавати все заради існування України. Ця "серцевина" набагато більша, ніж у багатьох інших країн. Наші партнери мають зрозуміти, що така країна має обов'язково виграти у війні, адже інші країни зовсім інакше б себе поводили в такого типу війнах проти Росії", – наголосив Михайло Подоляк.

Якими способами українські чоловіки намагаються виїхати за кордон