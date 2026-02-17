На границе с Молдовой ограничат движение грузовиков: в чем причина

На границе с Молдовой ограничат движение транспорта через пункты пропуска. Причина – сложные погодные условия.

Ограничения будут касаться грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов. Об этом говорится в заявлении ГПСУ.

Смотрите также Значительный снег и гололедица: синоптики назвали области, в которых резко ухудшится погода

Что известно об ограничениях на границе с Молдовой?

Движение этими видами транспорта будет запрещено на государственной автомобильной дороге M-15 Одесса – Рени (на Бухарест) от 11,92 километра до 308 километра, начиная с 05:00 18 февраля 2026 года.

В связи с этим для указанной категории транспортных средств будет приостановлено движение в и из пунктов пропуска:

"Паланка-Маяки-Удобное",

"Староказачье",

"Августовское",

"Малоярославец",

"Лесное",

"Рени",

"Долинское",

"Орловка",

"Виноградовка",

"Табаки",

"Новые Трояны".

Напомним, что в Одесской области, которая граничит с Молдовой, на днях значительные осадки в виде дождя и снега. В отдельных районах наблюдалось значительное подтопление.

Какая ситуация на границе с Украиной?