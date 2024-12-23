Запрет на выезд за границу: как проверить свой статус

Во время действия военного положения в Украине действуют ограничения на выезд за границу для отдельных категорий граждан. Проверить, имеете ли вы право пересечь границу, можно самостоятельно через официальные источники или специальные сервисы.

Об этом рассказывает 24 Канал. Причины отказа варьируются от мобилизационных обязанностей до судебных решений или задолженности.

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Почему могут запретить выезд за границу

Военное положение и мобилизация

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения запрещен выезд за пределы Украины, если они не подпадают под исключения:

непригодность к военной службе (подтверждается документально);

наличие трех и более несовершеннолетних детей;

уход за лицом или ребенком с инвалидностью.

Судебные запреты и долги

Задолженность по уплате алиментов (внесение в реестр должников);

решение суда о запрете выезда;

открытые исполнительные производства.

Уголовные дела

Если против лица ведется уголовное производство или наложена мера пресечения, выезд будет ограничен.

Государственная тайна

Граждане, которые имеют доступ к информации, что является государственной тайной, могут получить временное ограничение на выезд.

Как проверить наличие запрета

Через официальные учреждения

Обратитесь в Государственную пограничную службу Украины с письменным запросом. В запросе нужно указать:

ФИО;

адрес проживания;

реквизиты паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Обратитесь в другие уполномоченные органы, таких как Государственная налоговая служба, Министерство юстиции или суд.

Онлайн через реестры

Проверить возможные причины отказа в выезде можно в таких открытых реестрах:

Реестр должников (алиментов);

Реестр судебных решений;

Реестр исполнительных производств;

Реестр налоговых долгов.

Воспользуйтесь мобильными приложениями

Для удобства используйте сервисы, такие как Опендатабот. Через это приложение можно проверить:

есть ли вы в реестре должников (по ИНН);

существует ли судебное решение или уголовное дело в отношении вас (по ФИО).

Кому точно не позволят выезд

Выезд за границу ограничивается для таких категорий граждан:

тех, кто уклоняется от выполнения судебных обязательств;

лиц, которые находятся под административным надзором или осуждены за преступления;

мужчин призывного возраста без подтвержденных оснований для освобождения от службы.

Что делать, чтобы избежать проблем

Перед планированием поездки:

Проверьте наличие запретов в реестрах или через запрос в официальные органы;

уточните, все ли документы для выезда соответствуют требованиям;

учтите ограничения, связанные с военным положением.

К слову, в Украине во время военного положения мужчины от 18 до 60 лет могут выехать за границу при определенных условиях, таких как состояние здоровья, обучение, государственная служба, семейные обстоятельства или профессия.