В Украине мужчинам с "бронированием" могут разрешить выезжать за границу
Источник:Forbes
Мужчинам в Украине, которые "забронированы" от мобилизации, могут разрешить выезжать за границу. Новая процедура бронирования должна быть принята вскоре.
Об этом рассказала министер экономики Юлия Свириденко. С учетом нового проекта постановления по бронированию, отдельная процедура "єВідрядження" потеряла свой смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов.
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Уезжать смогут не все мужчины
Министр отметила, что новый проект по бронированию уже на согласовании в Кабмине. Свириденко рассказала, что под новые критерии бронирования подпадают сотрудники работающие в государственном секторе, предприятия, выполняющие мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и имеющие критически важное значение для экономики.
Министр отметила, что финальное решение остается за Минобороны и Генштабом. "Не может быть другой позиции, потому что в стране продолжается война", – сказала она.
У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача – помочь бизнесу, который работает, выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д,
– заявила Свириденко.
По ее словам, уже забронированные работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования. Кроме того, Минэкономики, Минцифра и Генштаб работают над переводом бронирования в электронный формат.
В Украине продолжается мобилизация
- В ноябре Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине до 19 февраля 2023 года. Военное положение и мобилизация в Украине объявлены с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение.
- В ВСУ рассказали, что не планируют увеличить мобилизацию перед новой угрозой зимой со стороны России. Граждан будут призывать на военную службу без изменений как до Нового года, так и после.
- На 10 месяцев широкомасштабного вторжения в Украину снизились темпы мобилизации. Сейчас призывают в первую очередь тех, кто уже имеет опыт прохождения военной службы.
- Граждан без опыта тоже призывают, однако, они обязательно проходят соответствующие учения. В рядах армии нуждаются в представителях практически всех специальностей для комплектования ВСУ и других формирований.