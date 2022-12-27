В Украине мужчинам с "бронированием" могут разрешить выезжать за границу

Мужчинам в Украине, которые "забронированы" от мобилизации, могут разрешить выезжать за границу. Новая процедура бронирования должна быть принята вскоре.

Об этом рассказала министер экономики Юлия Свириденко. С учетом нового проекта постановления по бронированию, отдельная процедура "єВідрядження" потеряла свой смысл, потому что забронированные лица смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии необходимых документов.

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Уезжать смогут не все мужчины

Министр отметила, что новый проект по бронированию уже на согласовании в Кабмине. Свириденко рассказала, что под новые критерии бронирования подпадают сотрудники работающие в государственном секторе, предприятия, выполняющие мобилизационные задачи, производящие продукцию для ВСУ и имеющие критически важное значение для экономики.

Министр отметила, что финальное решение остается за Минобороны и Генштабом. "Не может быть другой позиции, потому что в стране продолжается война", – сказала она.

У нас не стоит задача позволить выезжать всем, наша задача – помочь бизнесу, который работает, выехать за границу для заключения новых контрактов, соглашений, участия в выставках и т.д,

– заявила Свириденко.

По ее словам, уже забронированные работники могут перейти на новый формат по истечении их срока бронирования. Кроме того, Минэкономики, Минцифра и Генштаб работают над переводом бронирования в электронный формат.

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