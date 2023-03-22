Кремлю нужны заложники: Фейгин считает, что россиянам не разрешат уехать из Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Крыма начали мигрировать наиболее дальновидные россияне. Но этому процессу могут препятствовать.
Так в комментарии 24 Каналу заявил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он убежден, что этому может препятствовать сам Кремль.
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"Если у вас что-то было – производство, квартиры, дома, санатории и вы что-то оттуда вывозите, это значит, что не верите, что все это можно будет спасти и сохранить. Потому что, а кто тогда будет оборонять это все?" – рассказал он.
Фейгин отметил, что Россия "выкладывает трупами" хоть оборону, хоть наступление.
И если там не останется тех, кому есть, за что воевать, тогда ради чего Крым удерживать? Поэтому нужно оставлять их заложниками в известном смысле этой ситуации,
– сказал российский правозащитник.
По его мнению, представители российской ФСБ и чиновники, безусловно, вывозят оттуда свое имущество.
"Говорят, что там рынок недвижимости, мягко говоря, насытился разного рода предложениями – обильными по демпинговым ценам. Правда или нет – не знаю, но это очень логично", – рассказал он.
Что происходит во временно оккупированном Крыму: смотрите видео
Для россиян в Крыму будет опасно
Все потому, считает он, что линия фронта все ближе. Фейгин убежден, что любое попадание ВСУ в Чонгар, как минимум, приведет к обстрелам всей территории Крыма, и там не будет ни одного безопасного уголка.
"Не говоря о возможном вхождении Вооруженных сил Украины для деоккупации на территорию Крыма. Так-то, конечно, это взаимосвязанные вещи", – отметил он.
Российский оппозиционный политик уверен, что этот процесс ускорится.
"Если контрнаступление будет на Юге, то мы увидим просто эшелоны, выезжающие из Крыма автомобили, забитые мебелью и всяческим имуществом", – подытожил Марк Фейгин.
Что происходит во временно оккупированном Крыму
- В эфире радиостанций во временно оккупированном Крыму рассказали "инструкцию" на случай оглашения воздушной тревоги. Во время "сообщения" местным посоветовали "собрать тревожный чемодан и иметь запас горючего".
- Оккупированный Севастополь ночью 22 марта посетил "хлопок". Взрывы были слышны недалеко от Южной бухты, которую перекрыли.
- Во временно оккупированном Крыму часто происходит "хлопок" на складах с оружием или там, где есть группировка россиян. Однако у России нет возможности закрыть небо над полуостровом.