Действительно ли могут вывести "Вагнера" из Бахмута: последствия для Пригожина будут роковыми

На днях главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пригрозил Сергею Шойгу, что выведет войска из Бахмута, если им не предоставят больше боеприпасов. Впрочем, такое заявление больше похоже на политический шаг.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, такое решение Пригожину не забудут в России. Это может стать его роковой ошибкой.

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Политические шаги Пригожина

Евгений Пригожин вместе со своей ЧВК "Вагнера" не могут захватить Бахмут уже почти 9 месяцев. Для этого они привлекают все возможные средства и силы, впрочем, из-за упорства украинских воинов, достичь этой цели не могут. Уход вагнеровцев из Бахмута может очень отрицательно повлиять на будущее Пригожина.

Если он на такое решится (вывести войска – 24 Канал), у него не будет не только политического, а вообще никакого будущего. Красоты этого не простят,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Вероятно, Пригожин будет держать в Бахмуте войска столько, сколько нужно. Несмотря на то, что он недавно пригрозил, что вроде бы выведет вагнеровцев из города, требуя больше боеприпасов. Подобные его выступления действительно могут продолжаться из-за недостатка не только вооружения, но и живой силы.

"В ППК "Вагнера" осенью прошлого года было около 45 тысяч человек, которых смогли мобилизовать по тюрьмам и депрессивным городам. Сейчас же осталось примерно 5 тысяч. Поэтому, конечно, он будет пытаться давить на руководство России и российской армии", – отметил майор запаса ВСУ.

Пригожин понимает, что после поражения в войне у России будут большие изменения в политической структуре. Такими заявлениями он хочет добавить себе публичность и поднять рейтинг, чтобы после проигрыша занять себе выгодное, по его мнению, место в российском политикуме. Гетман подытожил, что такие шаги Евгения Пригожина скорее политические, чем военно мотивированные.

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