Сделали все и даже больше, – командир легендарной 3 ОШБр о выходе из Авдеевки
Источник:Третья отдельная штурмовая бригада
Третья отдельная штурмовая бригада, которая воевала в Авдеевке, покинула город. По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания.
Официальное заявление командира обнародовали в соцсетях Третьей штурмовой бригады. Билецкий поблагодарил своих бойцов за достойный бой.
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Отходим, чтобы вернуться, – Билецкий
При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах.
Сделали все, и даже больше. Спасибо за стойкость каждому. Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар,
– заверил командир бригады.
В своем заявлении Билецкий вспомнил и командование, которое поблагодарил за взвешенное решение. Бой для Третьей штурмовой продолжается.
Ранее командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что благодаря решению о выводе войск удалось предотвратить окружение украинских подразделений. Наши воины давали бой в сверхсложных условиях, ведь соотношение снарядов составляло десять к одному. Сейчас защитники заняли заранее подготовленные более выгодные рубежи.
О решении оставить Авдеевку сообщил Сырский
Отметим, что о решении вывести подразделения из города сообщил главнокомандующий Александр Сырский. Он заверил, что сохранение жизни личного состава – это приоритет, а Авдеевку Украина обязательно вернет.
Бои за Авдеевку: последние новости
- Накануне, 16 февраля, стало известно о выводе украинских подразделений из района "Зенит". По словам Тарнавского, отход состоялся благодаря маневру, однако несколько украинских воинов попали в плен.
- Днем того же дня Третья штурмовая бригада обнародовала видео с Авдеевского коксохима, где все было в смоге, также враг применял фосфорные снаряды.
- В ВСУ говорят, что потери оккупантов в Авдеевке – колоссальные, масштаб которых не с чем сравнить. Так, только за один штурм враг терял по восемьдесят военных.
- Ранее в Генштабе отмечали, что, несмотря на важность всех населенных пунктов, решение о выводе войск может быть принято ради сохранения жизней. Ведь человеческий ресурс оппонента значительно больше, хотя он с ним совершенно не считается. Противостоять этому можно только новейшими технологиями и креативными решениями.