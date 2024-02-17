Выход из Авдеевки происходил по плану, но несколько украинских воинов попали в плен, – генерал

Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что наши военные выходили из Авдеевки по плану. Последний разработали с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки.

О выходе наших подразделений из города в ночь на 17 февраля написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что наши военные сейчас занимают позиции на втором рубеже обороны.

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Как выходили из Авдеевки бойцы ВСУ

Выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанного с учетом различных сценариев и возможного изменения оперативной обстановки. И все же на завершающем этапе операции, под давлением преобладающих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен,

– заявил бригадный генерал.

По его словам, соответствующие украинские институты обратятся к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам:

чтобы обеспечить гуманное поведение противника с нашими военнопленными. В частности, согласно нормам Международного гуманитарного права;

чтобы наши воины вернулись на Родину.

Тарнавский заявил, что Украина будет бороться за освобождение всех пленных украинских военных.

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