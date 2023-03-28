Это было очевидно с самого начала, – эксагент ФСБ о возможном возвращении России в ДСНВ

В конце февраля Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако теперь там рассказывают, что готовы возобновить переговоры в любой момент.

Об этом 24 Каналу рассказал старший офицер службы внешней разведки КГБ и ФСБ в отставке Сергей Жирнов. По его словам, эта история вообще была достаточно странной. Изначально Россия заявила, что приостанавливает действие договора. Но в действительности формально ничего не изменилось.

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Это история, которая работала против Путина

Как подчеркнул Жирнов, Россия якобы грозно заявила, что приостанавливает действие договора. Но на самом деле там не стали наращивать количество стратегических наступательных вооружений. Они только формализовали отказ от взаимных инспекций, которые и так уже больше года не работают из-за полномасштабного вторжения.

Ничего не изменилось. Эта история работала против Путина. Сильному ядерному государству было бы интересно привести американских инспекторов и показать, в каком идеальном состоянии их оружие; что Россия всегда может нанести удар по Западу,

– отметил Жирнов.

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Российский диктатор Владимир Путин закрыл доступ к ядерному оружию России. И сейчас вообще непонятно, в каком она состоянии. По всей вероятности, там такой же бардак, как и с танками и другими видами конвенционного оружия.

Кремль готов возобновить переговоры по ДСНВ