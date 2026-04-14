Это ловушка: Яценюк сказал, что будет, если Украина выйдет из Донбасса, даже при гарантиях безопасности

России снова пытаются отдать роль стороны, с которой якобы можно договориться о мире через территориальные уступки Украины. Но в Киеве предупреждают: даже если такой сценарий кто-то серьезно рассматривает, он не остановит Кремль и не принесет настоящего мира.

Украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что выход Украины из Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности был бы ловушкой. Он объяснил, почему Владимир Путин не изменил своих целей в войне и что на самом деле стоит за такими предложениями.

Выход из Донбасса не даст мира

Идею отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности Яценюк назвал ловушкой, о которой он прямо говорил американским партнерам на Мюнхенской конференции по безопасности.

К слову: Украина продолжает переговорную тактику с призывами к миру, но параллельно бьет по российской нефтяной инфраструктуре, чтобы ослабить позиции Москвы. Возможность для новых договоренностей связывают с периодом от августа до октября, тогда как быстрого завершения войны в ближайшие месяцы не ожидают.

Даже если бы Украина пошла на такой шаг, противоречащий и Конституции, и здравому смыслу, это все равно не принесло бы настоящего мира.

Слушайте, друзья, это очень простая ловушка. Не верьте в это,

– подчеркнул Яценюк.

В России и дальше хотят заблокировать вступление Украины в НАТО, ограничить украинскую армию, убрать украинскую власть под вывеской так называемой денацификации, а дальше отрицать украинский язык, культуру, церковь и само право Украины на существование.

Посмотрите, что говорят Путин, Лавров и Песков. Они дают понять, что даже если украинцы решат уступить Донбасс, это лишь временно приостановит горячую фазу войны,

– подчеркнул Яценюк.

То есть для Кремля речь идет не об одной территории, а об уничтожении украинской государственности как таковой.

Россияне никогда, ни при каких обстоятельствах не подпишут настоящее мирное соглашение. Путин не отступил ни на шаг. Он не изменил своих конечных целей,

– сказал он.

Уступка Донбассом, по его логике, ничего не закрывает и ничего не гарантирует. Она лишь дает России паузу, после которой Москва снова вернется к тем же требованиям и тому же давлению на Украину.

