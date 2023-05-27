Вагнеровцы выходят из Бахмута малыми группами уже несколько недель: сводка с фронта от Свитана

Несмотря на заявления Пригожина, вагнеровцы еще с 10 мая начали выходить из Бахмута. Между прочим, их ротация мешает ВСУ уничтожать врага в большом количестве.

Об этом в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее в Минобороны Украины сообщили, что россияне снизили активность в районе Бахмута, а ВСУ контролируют его окрестности.

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Ротация россиян в Бахмуте

Свитан отметил, что, несмотря на заявления Пригожина, вагнеровцы выходят из Бахмута еще с 10 мая. Пригожин своими заявлениями в СМИ пытается прикрыть эти действия. Вагнеровцы выходят малыми тактическими группами, по 10 – 15 человек в день, на их место приходят военные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР".



Ротация россиян в Бахмуте / Скриншот Deep State Map

Наши войска продвигаются в окрестностях и флангах города. ВСУ пытаются работать по целям в Бахмуте, по вражеским войскам, но из-за того, что они меняются малыми группами, артиллерии в них сложнее попасть. В общем, по графику, примерно через неделю вагнеровцев в Бахмуте уже не будет.

Дальше они пойдут куда-нибудь зализывать раны. Вокруг Бахмута под нашими ударами будут уже линейные части российских войск,

– заметил военный эксперт.

"Хлопок" на "Азовстали"

Также 26 мая территорию "Азовстали" в Мариуполе посетил "хлопок". Надо понимать, что это огромный комплекс, чуть ли не город в городе. Россияне сейчас используют его как базу. Даже на вертолетах тренируются там летать.



"Азовсталь" в оккупированном Мариуполе / Скриншот Deep State Map

Там расположены склады боекомплектов, есть и подземные бункеры, где их можно попытаться скрыть. Благодаря радиотехнической разведке ВСУ удается найти эти места. Скорее всего, туда прилетела ракета Storm Shadow, потому что из похожего вооружения в Украине есть только "Гром".

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Атака дрона на Белгородщину

Кроме того, Свитан рассказал и о том, что в очередной раз произошло в Белгородской области. В последнее время те, кто запускают БПЛА, грамотно выбирают цели – бьют по оккупационным администрациям. В частности, на этот раз "прилетело" в здание МВД.



Атака БПЛА на Белгородщину / Скриншот Deep State Map

Следует понимать, что такие удары даже аплодисменты вызывают среди россиян. Почему? Потому что они не любят свои силовые структуры, такие как МВД или ФСБ, потому что именно они постоянно оказывали давление на граждан. Так что такие удары и такая реакция врагов – это хорошо для нас.

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