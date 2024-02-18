В ВСУ объяснили, почему сейчас некорректно называть количество воинов, попавших в плен в Авдеевке

Некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен во время выхода наших подразделений из Авдеевки. В Силах обороны рассказали, почему сейчас будет некорректно называть количество воинов, которые оказались в плену.

В ночь на 17 февраля Александр Сырский сообщил о решении о выводе наших военных из Авдеевки вывода наших военных из Авдеевки. Это сделали во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

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Как прокомментировали ситуацию в ВСУ

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона рассказал, какая сейчас ситуация возле Авдеевки, а также поделился информацией о тех, кто оказался в плену.

Лиховий отметил, что возле Авдеевки все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокирования в Авдеевке, отведены на новые, сравнительно более выгодные позиции, продолжают выполнять боевые задачи. По его словам, они стоят на пути дальнейшего продвижения врага. Спикер сообщил, что позиции были подготовлены, осуществлена фортификация.

Также Дмитрий Лиховий прокомментировал ситуацию с военнослужащими, которые попали в плен.

Мы не можем говорить о конкретных цифрах, потому что происходит верификация, происходит выяснение и нужно проверить. В таких случаях часть людей еще выходит в свои подразделения, позже приходят в ппд, выходят на связь, поэтому цифры будут некорректными,

– заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Лиховий добавил, что "будем бороться за освобождение каждого из побратимов, попавших в плен".

Привлечение международных институтов и стран-посредников: что известно

По его словам, будут обращения к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам по гуманному положению в соответствии с нормами международного гуманитарного права и дальнейших обменов для освобождения украинских защитников.

Журналисты отметили, что предварительно сообщал Александр Тарнавский, командующий ОСУВ "Таврия", о привлечении международных институтов и стран-посредников. Они поинтересовались, есть ли хотя бы отклик с их стороны и известно ли о том, что они действительно уже вовлечены в процесс конкретно по этому случаю.

Как отметил Лиховий, то по этому вопросу новых комментариев нет. "У нас есть соответствующие институты – это их дело, они обязательно этим займутся", – уточнил спикер.

Так, спикер подытожил, что вышли те, кому угрожали блокировки. Лиховий подчеркнул, что "вывод был настолько успешным, насколько это позволяли обстоятельства".

Оно (вывод – 24 Канал) было осуществлено в соответствии с одним из планов на один из вариантов развития событий, который сложился – именно такой, когда было решено отдать приоритет сохранению жизни бойцов и прекратить активные действия в пределах города Авдеевка, отойти именно на новые позиции и там боевые действия продолжаются уже немного западнее Авдеевки. При этом некоторое количество, несколько бойцов оказались в плену – это друг другу не противоречит,

– уточнил Дмитрий Лиховий.

Какие потери понесли россияне на Авдеевском направлении

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что активные боевые действия за Авдеевку начались еще 10 октября 2023 года.

Более 4 месяцев украинские защитники мужественно обороняли город.

За все время общие потери российских войск на Авдеевском направлении составили: