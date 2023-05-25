Отходит ли "Вагнер" от Бахмута: Череватый прокомментировал слова Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" Пригожин повторил свое предварительное заявление о якобы уходе боевиков из Бахмута. Однако эту информацию пока сложно подтвердить. Для этого нужно определенное время.

В Бахмуте существенно уменьшилось количество атак, хотя оккупанты до сих пор прибегают к огневому поражению украинских позиций. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

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Атак стало меньше

В четверг, 25 мая, главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что его боевики якобы уходят из Бахмута. Информацию об этом он сообщал уже раньше, когда объявил, что якобы вагнеровцы "захватили город".

Мы точно констатируем уменьшение атак и, возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им мощные потери и они в ней нуждаются. Насколько это произойдет, в каких объемах и какие подразделения – думаю, нам нужно немного времени, чтобы квалифицировать эту информацию,

– отметил Сергей Череватый.

Заметим, что в Министерстве обороны Украины отметили, что ВСУ до сих пор контролируют часть Бахмута и взяли город в оперативное полуокружение.

Новости Бахмута за минувшие сутки

Уже третьи сутки враг менее активен в атаках. В частности, за 24 мая произошло только два боестолкновения; за 23 мая – три. Впрочем, оккупанты продолжают вести огневые атаки.

Так, захватчики били 332 раза ствольной артиллерией по позициям украинских военных, а также состоялся 1 авианалет.

В результате боестолкновений было ликвидировано 87 оккупантов, 131 – получил ранение.

Уничтожено:

БМП;

7 орудий;

2 САУ МСТА;

5 гаубиц Д-30;

2 противотанковых ракетных комплекса;

БПЛА Орлан-10;

5 полевых складов БК.

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