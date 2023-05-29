ВСУ сейчас нет смысла заходить в Бахмут, – полковник запаса о ситуации на направлении
Долгое время ЧВК "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным брали Бахмут чуть ли не каждую неделю, а сейчас начали из него выходить. Однако тема с вагнеровцами и их "достижениями" – это пиар для Пригожина.
На самом деле это подразделение не является масштабным, это лишь организованная преступная группировка, почему-то получившая армейское оружие. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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По словам Свитана на Бахмутском направлении в начале мая оставалось около тысячи вагнеровцев, говорится о 10 штурмовых группах около по 100 человек. После 9 мая Пригожин начал выводить малыми тактическими группами остатки своей группировки.
Это подразделение составляло меньше бригады. У украинской стороны там десятки бригад, а у российской – сотни.
Они за год прошли около 30 км. За год до канадской границы можно было сбегать и вернуться назад. Они топтались возле Бахмута, пока в конце концов его не разрушила российская авиация, только поэтому украинское войско его покинуло, сейчас удерживает только "Самолет",
– прокомментировал Свитан.
Вагнеровцев выводят
По словам военного аналитика, сейчас Пригожин пытается рассредоточить своих наемников на территории Азовского побережья. Их дальнейшее возвращение в зону горячих боевых действий будет зависеть от оперативной ситуации на фронте. На данный момент необходимости в этих частях нет.
Это штурмовые группы, которые, например, могут штурмовать туалет. Максимум, что они штурмовали в этой жизни – это Бахмут, районный центр с населением 70 тысяч человек, 42 квадратных километра. За 2 дня 42 километров Белгородской области "освободил" Российский добровольческий корпус,
– добавил Свитан.
Свитан сообщил, что сейчас происходит на Бахмутском направлении: смотреть видео
Кто сейчас заменяет "Вагнера"
По убеждению полковника в запасе, украинские защитники ротацией окупантов на Бахмутском направлении слишком эффективно воспользоваться не смогут, ведь она проводится еще с 10 мая и малыми тактическими группами.
В основном туда заходят бойцы 1 армейского корпуса, сформированного на территории временно оккупированного Донецка.
Сейчас нет смысла заходить в город, ведь он не имеет такой важности как укрепрайон, как это было зимой. Мы сейчас можем двигаться по полям, окружать Бахмут, вытесняя россиян с высоты над Бахмутом, а затем туда подтянем артиллерию, которая будет постоянно уничтожать россиян в городе, как на полигоне.
– заметил Свитан.
Последующие действия будут зависеть от концепции генерала Валерия Залужного.
Что сейчас происходит в Бахмуте
- По сообщениям спикера Восточной группировки войск ВСУ, боевые столкновения в Бахмуте сейчас сведены к минимуму. Там враг проводит ротацию, а Вооруженные Силы готовятся к наступательным действиям.
- По словам бойцов из Нацгвардии, сейчас в городе украинские защитники продолжают развивать успехи на флангах, а также работают по скоплениям живой силы и технике противника.
- Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что часть "Вагнера" выходит из Бахмута. Однако это не означает их выход из поля боя. Они собираются сосредоточиться на других фронтах