Выясняют, были ли на борту украинцы: МИД прокомментировало жуткую авиакатастрофу в Индии

В Индии 12 июня случилась авиакатастрофа с самолетом, на борту которого находилось более 240 человек. В украинском МИД прокомментировали ситуацию.

В частности, там заявили, что выясняют информацию относительно возможного пребывания граждан Украины на борту самолета Air India. Об этом 24 Каналу сообщили в Министерстве иностранных дел.

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Что известно об авиакатастрофе в Индии

Как сообщают СМИ, ужасная авиакатастрофа произошла на западе страны недалеко от аэропорта города Ахмедабад. На борту самолета могло находиться от 240 до 290 человек. По предварительным данным, рейс был идентифицирован как Air India 171 и направлялся в Лондон.

Стоит отметить, что самолет разбился вскоре после взлета и упал прямо на жилой район рядом с аэропортом. СМИ также пишут, что он упал на крышу здания, вероятно, больницы.

Сообщалось, что пилоты самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета и за момент до катастрофы. Сейчас подтверждена гибель по меньшей мере 110 человек.

Отметим, что момент падения самолета попал на видео. Он низко летел над городом, пока в конце концов не разбился прямо на крышах домов.