Зокрема, там заявили, що з'ясовують інформацію щодо можливого перебування громадян України на борту літака Air India. Про це 24 Каналу повідомили у Міністерстві закордонних справ.

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Що відомо про авіакатастрофу в Індії

За даними ЗМІ, жахлива авіакатастрофа сталася на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. На борту літака могло перебувати від 240 до 290 осіб. За попередніми даними, рейс був ідентифікований як Air India 171.

Варто зазначити, що літак розбився невдовзі після зльоту та впав просто на житловий район поряд з аеропортом.