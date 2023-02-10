Из-за угрозы удара в Киеве и ряде областей экстренные отключения света
В некоторых регионах Украины выключили свет. Это произошло из-за угрозы нового ракетного удара по территории нашего государства.
По данным энергетиков, это превентивный шаг. Ведь Наталья Гуменюк предупредила утром, что россияне в ночь на 10 февраля готовились к новой массированной атаке на территорию Украины. Где нет света – читайте в тексте 24 Канала.
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Что известно об отключении света в областях
Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света,
– заявили в ДТЭК.
По их данным, это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Людей призывали реагировать на сигналы воздушной тревоги и уходить в укрытие.
Что со светом в Кривом Роге, Житомирской и Черкасской областях
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о превентивных отключениях электроэнергии в некоторых районах Кривого Рога.
Критическая инфраструктура, в том числе больницы, вода, тепло, газ, канализация, вышки мобильной связи – переходит на генераторы,
– заявил Вилкул.
Он заверил, что все 110 пунктов несокрушимости работают. Однако призвал людей находиться в укрытиях.
В "Житомироблэнерго" также применяют отключение света из-за угрозы ракетного удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины и для сохранения энергетического оборудования Укрэнерго.
По данным энергетиков, свет выключен из высоковольтных центров энергообеспечения области. Электричество включится сразу после отбоя воздушной тревоги.
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В Черкасской области из-за угрозы новых вражеских атак применяют стабилизационные отключения электроэнергии.
Энергетики держат ситуацию под контролем и принимают меры для обеспечения энергосистемы,
– заявил глава ОВА Игорь Табурец.
Чиновник еще раз призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.
Кое-где в Украине не курсирует электротранспорт
В Сумах с 8:50 10 февраля из-за отключения света не курсируют троллейбусы без аккумуляторов. Ведь света нет в центральной части города, в частности, напряжение отсутствует на участке улица Металлургов – Железнодорожный вокзал – проспект Шевченко – улица Набережная реки Стрелка-Ильинская.
В "Электроавтотранс" пояснили, что до полного урегулирования ситуации по городу будут курсировать только троллейбусы с автономным ходом.
Городской совет Днепра также сообщил, что в связи с угрозой ракетного удара в Днепре полностью остановлено движение трамваев и троллейбусов. Однако метро работает в обычном режиме, а также как укрытие.
Укрзализныця сообщила о задержке поездов
В Укрзализныци рассказали, что из-за обесточивания отдельных участков по Украине 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда – более 30 минут.
В компании рассказали, что:
- пересаживают пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск в спальные вагоны под резервным тепловозом;
- с тепловозом доедет и Интерсити+ №722;
- рейсы из Краматорска и Харькова будут с задержкой, о которой сообщат дополнительно.
Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами,
– заявили в Укрзализныце.
Там также напомнили, что на железнодорожных вокзалах действуют пункты несокрушимости, на самых больших – крепости несокрушимости, где можно согреться бесплатным чаем, зарядить телефоны и найти связь.
Более того, если из-за атаки или воздушной тревоги пассажиры не успели на поезд, то с тем же билетом их посадят на следующий аналогичного направления.
В Укрзализныце также рассказали, что киевская кольцевая электричка курсирует по графику, включая рейсы между левым и правым берегом Киева.
Угроза ракетного удара: коротко
- На всей территории Украины ориентировочно в 8:30 10 февраля началась воздушная тревога. Перед этим руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что россияне могут нанести массированный ракетный удар 10 февраля.
- По ее словам, об этом свидетельствует активность врага ночью против 10 февраля. Ведь враг атаковал Украину иранскими "Шахидами".
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что ожидают до 20 ракет, однако они еще не были видны по состоянию на 8:34 10 февраля. В 9:31 над Украиной были первые ракеты. Со временем началась вторая волна пусков. После этого выпустили как минимум одну ракету.