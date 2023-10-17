У матери погибшего военного выманили 7,5 миллионов гривен, – сообщил Лубинец
На Закарпатье мошенники наживаются на чужом горе. У матери погибшего военнослужащего выманили более 7 с половиной миллионов гривен.
Такую информацию сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует 24 Канал. Женщина получила средства как выплату от государства из-за гибели сына, обороняющего Украину от страны-террориста России.
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Как действовали аферисты
Как пояснил Лубинец, мошенники звонили по телефону и убеждали родителей погибших воинов, что не стоит держать деньги в украинских банках, поскольку вскоре они обанкротятся. Также аферисты рекомендовали возложить средства на иностранные счета финансовых учреждений и предлагали свою помощь в этом.
Полиция Закарпатья задержала одного из организаторов масштабной мошеннической сети. Открыто уголовное дело. Проведено почти 50 обысков в разных регионах Украины, следствие по делу продолжается,
– говорится в сообщении.
СБУ и ДБР разоблачают российских "кротов"
- Служба безопасности задержала "крота" российской разведки, который собирал разведданные о "Гвардии наступления" МВД Украины. Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".
- Кроме того, СБУ и ДБР сообщили о подозрения в государственной измене руководителям времен Януковича и спецназовцам ФСБ. Среди них: генерал армии Виктор Золотов, генерал-полковник Алексей Седов, генерал-лейтенант Алексей Жало и другие.
- Также благодаря СБУ пожизненное заключение получила предательница, "наводившая" российские ракеты на оборонные предприятия Кировоградщины. По ее координатам российские оккупанты совершали неоднократные ракетные удары по территории области.