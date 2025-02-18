Во Львове адвокат выманивал деньги у семей погибших и пропавших без вести военных

Во Львове задержали адвоката, который обманывал семьи погибших и пропавших без вести военных, выманивая у них сотни тысяч гривен. Он обещал помощь, но взамен пользовался их горем для собственного обогащения.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора. Он обещал помочь с поиском пропавших и получением денежных выплат, но только выманивал большие суммы, не предоставляя реальной помощи.

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Как работала схема мошенника

По данным следствия, адвокат обманул по меньшей мере двух женщин. Одной из них, жительнице Львовщины, он пообещал помочь с получением государственной выплаты из-за гибели мужа на фронте.

Он уверял, что есть трудности с оформлением документов и предлагал "решить вопрос" в Киеве за 30% от суммы выплат. На самом деле деньги были гарантированы государством, а адвокат лишь выманил у женщины сотни тысяч гривен. Кроме того, он ежемесячно брал с нее 25 тысяч гривен за свои "услуги", а также тратил ее средства на дорогие рестораны.

Чтобы скрыть свои махинации, он заставил потерпевшую открыть банковскую карточку и передать ему ее вместе с пин-кодом. Позже адвокат снял с карты около 800 тысяч гривен, привлекая к этому своих знакомых. Во время очередного снятия денег его задержали правоохранители.

Еще одной жертвой мошенника стала женщина, чей муж без вести пропал во время боев на Луганщине. Адвокат уверял, что имеет связи и может организовать поиски даже на временно оккупированных территориях и в России. Он настаивал на срочности ситуации и выманил у женщины 460 тысяч гривен, после чего просто исчез.

Задержание и расследование

После получения части денег адвоката задержали. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители проверяют причастность задержанного к аналогичным схемам и устанавливают других потерпевших. Известно, что мошенник предлагал свои "услуги" в различных воинских частях. Всех, кто мог пострадать от действий этого адвоката, просят обращаться на горячую линию ГБР во Львове: 0800 350 356.

Решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого – квартиру в центре Львова и два автомобиля.