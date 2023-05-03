До конца месяца наработаем проект, – "Слуга народа" о сложностях с доплатами военным

В апреле Верховная Рада проголосовала за законопроект № 8312, по которому военным должны были вернуть доплаты в 30 тысяч гривен. Однако механизм этих доплат следует еще доработать.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат "Слуга народа", член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский. По его словам, депутаты действительно приняли законопроект, по которому вернули выплаты военным в размере 30 тысяч гривен.

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Однако затем один из депутатов подал предусмотренное законом постановление в связи с определенными нарушениями, не позволяющими председателю Рады подписать законопроект.

Готовим новый законопроект

Как отметил Вениславский, касательно постановления в Верховную Раду поступило обращение от руководителей из сектора обороны. Они предлагают не рассматривать это постановление, а доработать механизм выплат и общую систему материального стимулирования для военных.

К примеру, новый законопроект не регулирует выплаты для срочников, которые с начала военного положения, не могут закончить службу. Или есть вопросы относительно курсантов военных вузов, которые получат довольно небольшие деньги.

Вениславский прокомментировал ситуацию с выплатами 30 тысяч для военных: смотрите видео

Поэтому в Верховной Раде была создана рабочая группа, куда войдут люди из Минобороны, ВСУ, других силовых структур, нардепы и представители Кабмина. Они будут работать над новым законопроектом, регулирующим выплаты для военных.

Вчера мы разблокировали механизм подписания законопроекта. Сейчас никаких задержек с процедурой нет. А параллельно идет начало нового законопроекта, который будет вносить изменения в закон, регулирующий порядок выплат. Это будет новый законопроект, который мы наработаем и, я убежден, очень быстро примем,

– отметил Вениславский.

Выплаты в 30 тысяч гривен для военных: коротко