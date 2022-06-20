Вырва прямо у входа: шокирующие последствия удара по биотехнологическому университету Харькова

Российские оккупанты попали в Государственный биотехнологический университет в Харькове. На территорию учебного заведения "прилетели" две ракеты, в результате чего крупные разрушения.

Эксклюзивные детали ракетных обстрелов 24 канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она также отметила, что один из снарядов попал прямо перед входом в университет, взрывной волной выбило все окна и вырыло входные двери кабинетов.

Остались только руины: эксклюзивные кадры страшных последствий обстрела россиян в Харьковской области

Удар был очень мощным, смягчающим действием от снаряда сделал асфальт, отмечает корреспондентка из Харькова.

Как выглядел биотехнологический университет когда-то и после обстрела россиянами

Анна Черненко рассказывает, что этот университет готовит ветеринаров, которые работают в Харьковской области и по всей Украине. Разрушение этого учебного заведения однозначно влияет на украинское образование, ведь здесь старинные аудитории.

На территории университета также есть музей, где находятся мировые экспонаты, не имеющие никакого аналога.

Несколько студентов, проживающих в общежитии и преподаватели университета, почти сразу после удара прибыли и начали убирать территорию, добавляет журналистка.

К сожалению, в результате этой ракетной атаки есть 1 погибший,

– говорит Анна Черненко.

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