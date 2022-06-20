Вырва прямо у входа: шокирующие последствия удара по биотехнологическому университету Харькова
Российские оккупанты попали в Государственный биотехнологический университет в Харькове. На территорию учебного заведения "прилетели" две ракеты, в результате чего крупные разрушения.
Эксклюзивные детали ракетных обстрелов 24 канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она также отметила, что один из снарядов попал прямо перед входом в университет, взрывной волной выбило все окна и вырыло входные двери кабинетов.
Остались только руины: эксклюзивные кадры страшных последствий обстрела россиян в Харьковской области
Удар был очень мощным, смягчающим действием от снаряда сделал асфальт, отмечает корреспондентка из Харькова.
Как выглядел биотехнологический университет когда-то и после обстрела россиянами
Анна Черненко рассказывает, что этот университет готовит ветеринаров, которые работают в Харьковской области и по всей Украине. Разрушение этого учебного заведения однозначно влияет на украинское образование, ведь здесь старинные аудитории.
На территории университета также есть музей, где находятся мировые экспонаты, не имеющие никакого аналога.
Несколько студентов, проживающих в общежитии и преподаватели университета, почти сразу после удара прибыли и начали убирать территорию, добавляет журналистка.
К сожалению, в результате этой ракетной атаки есть 1 погибший,
– говорит Анна Черненко.
Больше фото разрушений Харкисского биотехнологического университета
Что известно о ситуации в Харьковской области
- Российские кафиры обстреляли Харьков кассетными боеприпасами. Об этом сообщили в Amnesty International . Кроме того, отметили, что такие снаряды запрещены в мире, поскольку наносят чрезмерные повреждения и оказывают неизбирательное действие.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что интенсивность обстрелов Харькова уменьшилась, однако россияне используют значительно мощные бомбы и ракеты. Именно поэтому разрушения, которые сейчас испытывает город, очень значительны.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что ситуация в Харьковской области обострилась. По его словам, российские кафиры бросили оперативные резервы на север Харьковской области.
- Арестович сообщил, что бои продолжаются в районе Казачьей Лопани, Терновой, в районе Байрака и Борщевой. То есть именно туда пытаются двигаться наши защитники и контратаковать противника.
- Ночью 17 июня российские кафиры обстреляли Золочев Харьковской области запрещенными кассетными снарядами. По данным главы Золочевской общины Виктора Коваленко, в результате российского обстрела повреждены 7 домов, информации о раненых и погибших пока нет.
- Во время воздушной тревоги вечером 16 июня в Харькове местные издания сообщили о взрывах. Такую информацию также подтвердил Сергей Стерненко, отметив, что по Харькову слышны громкие "прилеты".
- В Харьковской области во временно оккупированной Балаклее российские захватчики запретили местным покидать город в течение 2 лет. Российские изверги обещают наказывать тех, кто таки будет пытаться эвакуироваться из города.