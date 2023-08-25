Окопы оказались песчаными замками – Гуменюк о настроениях среди россиян после визита ГУР в Крым

Украинские разведчики эффектно высадились в Крыму в День Независимости. Россияне стали понимать, что окопы на временно оккупированном полуострове им не помогут.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

Напомним, что ночью 24 августа подразделение ГУР высадилось вблизи населенных пунктов Оленевка и Маяк. Бойцы успешно выполнили боевое задание и вернулись. Президент Владимир Зеленский также подтвердил проведение этой спецоперации.

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Захватчики начинают что-то понимать

Гуменюк отметила, что к россиянам приходит понимание, что их песчаные окопы являются такими же надежными, как и песчаные замки.

Они поняли, что все, что они нарыли, не понадобилось. Ну а слово Силы обороны Украины держать умеют: если в августе в Крыму, то в августе в Крыму,

– подчеркнула спикер.

По ее словам, из-за систематического "хлопка" оккупанты также пытаются усилить защиту Крымского моста.

"Это возможные меры защиты, которые они сейчас способны принимать и свято верить в то, что поможет. Но это, наверное, как в том старом анекдоте о лечении грязями. Не поможет, но к земле привыкнут", – подытожила Гуменюк.

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Оккупанты паникуют из-за повторной высадки украинского десанта в Крыму

В ГУР рассказали, что на территории временного оккупированного Крыма российские захватчики встревоженно сообщают о повторной высадке украинского десанта, произошедшей в западной части полуострова вблизи озера Донузлав.

В радиоперехвате, полученном военными разведчиками Украины, российский оккупант рассказывает, что говорится о населенном пункте Новоозерное.

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У кого есть квадрокоптеры – разрешили поднять с согласованием с "ракетосами", со всеми, кто их может сбить. Ведем разведку, при нападении – отражаем,

– говорит захватчик.

Из-за этого в ГУР заключили, что подразделения российской оккупационной армии имеют проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.