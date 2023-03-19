Кто отвергнет власть Москвы, продолжит служение в Лавре, – Эпифаний обратился к монахам УПЦ МП

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний записал обращение к братии Киево-Печерской Свято-Успенской лавры и общественности. Он призвал способствовать процессу освобождения святыни "от московского ярма".

Также митрополит заверил, что их будут защищать от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры. Эпифаний обнародовал свое обращение 18 марта.

Интересно Выселение монахов из Лавры: у Путина заявили о "притеснениях" монахов

Митрополит ПЦУ обратился к монахам

Эпифаний отметил, что о закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре пока не говорится.

Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на Церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, безосновательная манипуляция,

– объяснил митрополит.

Он подчеркнул, что московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа.

"Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот – местом молитвы, набожной монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена", – заявил настоятель ПЦУ.

Митрополит добавил, что относится с уважением к отцам и братьям, которые не разделяют идеологию "русского мира" и искажения, которые она вносит в церковную жизнь.

"Открывая монастырь в составе Поместной Церкви, наш Священный Синод обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений были должным образом обеспечены", – отметил Эпифаний.

Смотрите обращение митрополита Эпифании

Настоятель ПЦУ отметил, что у юрисдикции московского патриархата в Украине нет ни канонической, ни моральной перспективы. Он надеется, что вскоре окончательный запрет Москве влиять на украинскую церковную жизнь подтвердят и государственным законом.

"Как Священноархимандрит я свидетельствую братии, что все из вас, кто живет по требованиям канонов и Томоса, отвергнет беззаконные власти Москвы, – продолжат свое служение в Лавре. Все свои возможности и авторитет мы будем использовать для того, чтобы оградить вас от запугиваний со стороны нынешнего руководителя Лавры", – подчеркнул митрополит.

По его словам, управлять текущими делами обители будут те, кто:

знает традиции и жизнь монастыря,

известен монахам, ведь принадлежит к братии,

имеет соответствующие способности и не запятнал себя преданностью "русскому меру".

"Древний славянский язык, вместе с современным украинским языком, будет богослужебным языком Лавры – мы знаем, что для многих из вас этот вопрос также важен", – подытожил Эпифаний.

Выселение монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры