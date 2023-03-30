Большинство из них уедут из Украины, – политтехнолог о попах из УПЦ МП

Выселение священнослужителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры может произойти без провокаций. Реакция власти на любые попытки расшатать ситуацию будет молниеносной и жесткой.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что большинство представителей московского патриархата покинут Украину после этого.

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УПЦ МП не посмеют расшатывать ситуацию

Политтехнолог рассказал, что УПЦ МП имеет колоссальный ресурс в виде сотен тысяч прихожан, которых они вполне способны "мобилизовать" для проведения какого-то крестного шествия. В то же время, он считает, что они вряд ли отважатся на провокации, ведь реакция власти будет жесткой – в военное время никто не потерпит расшатывание ситуации и возмущение людей.

"Киево-Печерская Лавра это собственность Украины. Аренду им не продлили, а потому, будьте добры, убраться отсюда. Я понимаю, что УПЦ МП жалко терять огромные доходы, которые приносила Лавра, но ничего не поделаешь", – добавил Тизенгаузен.

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Он подчеркнул, что после выселения московских попов с территории Лавры большинство из них, вероятнее всего, покинет территорию Украины и отправится в Россию.

На болотах запылало

Борис Тизенгаузен объяснил, почему Россия возмутилась из-за выселения попов УПЦ МП. По его словам, Лавра была одним из самых больших инструментов влияния. Достаточно вспомнить, сколько священнослужителей УПЦ МП владели русскими паспортами и русской пропагандистской литературой.

"В одном из сюжетов я видел, как они сетовали на Майдан (Революцию Достоинства – 24 Канал). Говорили, что он принес только горе и войну. Эти люди рефлексируют во времена Януковича. Когда-то в Лавре даже решались бизнес-вопросы – этакий Третейский суд. Павел (наместник Лавры во времена УПЦ МП - 24 канал) решал бизнес-споры, из которых брал дань на Церковь или в карман", – рассказал политтехнолог.

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