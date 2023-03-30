Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що більшість представників московського патріархату покинуть Україну після цього.

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УПЦ МП не посміють розхитувати ситуацію

Політтехнолог розповів, що УПЦ МП має колосальний ресурс у вигляді сотень тисяч парафіян, яких вони цілком здатні "мобілізувати" для проведення якоїсь хресної ходи. Водночас він вважає, що вони навряд наважаться на провокації, адже реакція влади буде жорсткою – у воєнний час ніхто не потерпить розхитування ситуації та збурення людей.

"Києво-Печерська Лавра це власність України. Оренду їм не продовжили, а тому, будьте ласкаві, забратись звідси. Я розумію, що УПЦ МП шкода втрачати величезні доходи, які приносила Лавра, але нічого не поробиш", – додав Тизенгаузен.

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Він наголосив, що після виселення московських попів з території Лаври більшість з них, найімовірніше, покине територію України та відправиться до Росії.

На болотах запалало

Борис Тизенгаузен пояснив, чому Росія обурилась через виселення попів УПЦ МП. За його словами, Лавра була одним з найбільших інструментів впливу. Достатньо пригадати, скільки священнослужителів УПЦ МП володіли російськими паспортами та російською пропагандистською літературою.

"В одному з сюжетів я бачив, як вони нарікали на Майдан (Революцію Гідності – 24 Канал). Казали, що він приніс лише горе і війну. Ці люди рефлексують за часами Януковича. Колись в Лаврі навіть вирішувались бізнесові питання – такий собі Третейський суд. Павло (намісник Лаври за часів УПЦ МП – 24 канал) розв’язував бізнес-суперечки, з яких брав данину на Церкву або в кишеню", – розповів політтехнолог.

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