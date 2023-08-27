В Черном море обострились бои возле "вышек Бойко", – британская разведка

Напряжение в Черном море остается высоким. Между украинскими военными и оккупантами обострились бои у нефтяных и газовых платформ.

Об этом сообщила разведка Великобритании. Заметим, что речь идет о газовых и нефтяных платформах в Черном море между Крымом и Одессой – так называемых "вышках Бойко".

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Британская разведка о боях и важности "вышек Бойко"

В ведомстве отметили, что бои шли между украинскими и российскими морскими и воздушными силами. Напомнили, что на прошлой неделе вражеский боевой самолет пытался обстрелять находившийся у платформы на северо-западе моря военный малый катер.

Платформы обладают ценными ресурсами углеводородов. Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности,

– отметили в британской разведке.

Добавили, что платформы эксплуатируются компанией "Черноморнефтегаз", которая была захвачена так называемыми оккупационными властями Крыма в 2014 году.

"После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам. И Россия, и Украина также периодически захватывали их войсками", – отметили в разведке Британии.

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