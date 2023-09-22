"Таким Кремль точно бы не захотел делиться": какую технику "затрофеило" ГУР на "вышках Бойко"
Спецподразделение ГУР МО вернуло под контроль "вышки Бойко" в Черном море. Кроме контроля над важным объектом Украина также получила "в подарок" новую радиолокационную систему россиян.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал Андрей Мельник, командир взвода спецподразделения "Артан", известный по позывному "Фаворит". Он также объяснил, с какой целью враг использовал "вышки Бойко".
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"Такими технологиями Кремль точно не захотел бы делиться"
В ходе спецоперации спецназовцы ГУР не только установили контроль над стратегически важным объектом, но и получили несколько единиц важной техники. Среди всего – современная радиолокационная система "Нева".
Мельник объяснил, что россияне использовали "вышки бойка" как базы, где установили РЛС и РЭБы, благодаря чему оккупанты имели и прикрытие, и осведомленность о ситуации в этой части моря. Поэтому на "вышках" также нашли редкие модернизированные ракеты для вертолетов, а также много складов с боекомплектами.
Комментируя современный трофей "Нева", Мельник подчеркнул, что такими технологиями Кремль не хотел бы делиться. Дело в том, что специалисты теперь могут создавать средства, которые сделают РЛС неэффективными.
"Нева"! Современная радиолокационная система. Она сейчас на исследовании наших специалистов и партнеров. Зная, как она работает, можно будет создавать средства, благодаря которым РЛС будет неэффективна, не будет видеть целей. Такими технологиями Кремль точно не хотел бы делиться ни с кем.
– рассказал Мельник о "подарках" от россиян.
Возвращение "вышек Бойко": коротко
- Разведка Великобритании 27 августа сообщила, что у "вышек Бойко" обострилась ситуация. В ведомстве отметили, что бои шли между украинскими и российскими морскими и воздушными силами.
- В разведке 11 сентября сообщили, что Украина вернула под контроль "вышки Бойко". Этот объект находился под оккупацией россиян с 2015 года.
- Интересно, что спецоперацию ГУР проводили во время шторма в Черном море. Тогда бойцы смогли добраться до "вышек Бойко" в резиновых лодках.