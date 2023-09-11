Один из пунктов контроля Черного моря: чем важны "вышки Бойко"

Украина вернула "вышки Бойко" под свой контроль. Оккупанты использовали их для радиотехнической разведки. Там были расположены радиолокационные станции, которые помогали обеспечивать ракетные пуски и сопровождать необходимую ракетную технику.

Военный эксперт Петр Черник объяснил 24 Каналу, что возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины снизит эффективность управления Россией таким вооружением. Однако не отменит его, потому что у врага еще есть соответствующая аппаратура на побережье Крыма.

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"Вышки Бойко" успешно использовались для радиотехнической разведки. Там находились разнообразные радиолокационные станции, которые помогали обеспечивать ракетные пуски и сопровождать всю необходимую ракетную технику к нашим южным границам, особенно к Одесской области", – объяснил он.

Россияне могут попытаться отбить "вышки Бойко"

Петр Черник предположил: есть вероятность, что оккупанты постараются восстановить контроль на "вышками Бойко". Он объяснил, от чего все будет зависеть.

Допускаю, что это может произойти. Здесь уже будет игра мастерства, кто лучше владеет тактической постановкой. Лучшие средства, прежде всего обнаружения небольших моторных лодок и их поражение. Война набирает обороты и в этой части в особенности,

– считает военный эксперт.

Возвращение "вышек Бойко" под контроль Украины: смотрите видео

Украина вернула под контроль "вышки Бойко"