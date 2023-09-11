Спецназовцы ГУР МО уже на "вышках Бойко": смотрите первые видео спецоперации

11 сентября стало известно, что "вышки Бойко" удалось вернуть под контроль Украины. Результативно со своей работой справились спецподразделения ГУР МО.

В Украине была проведена успешная операция. В ее рамках удалось вернуть под контроль "вышки Бойко". Во время нее состоялся бой между находившимися на катерах спецназначенцами ГУР МО, а также российским истребителем Су-30. Самолет получил повреждения, из-за чего ему пришлось отступить. В украинской разведке поделились эксклюзивными кадрами с 24 Каналом.

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Первые видео с "вышек Бойко"

В ГУР МО показали первые минуты спецоперации на "вышках Бойко": смотрите видео

Кирилл Алексеевич, поставленная задача выполнена. Подразделение взяло под контроль "вышки"… Слава Україні!

– отчитались спецназначители.

Спецназовцы ГУР МО отчитались о возвращении "вышек Бойко": смотрите видео

Что известно о возвращении "вышек Бойко"

Начнем с того, что так называемые "вышки Бойко" – буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море.

Их Россия оккупировала еще в 2015 году. А уже с самого начала полномасштабного вторжения использовала их как военный объект. Они выполняли функции вертолетных площадок, а также там размещали средства РЛС.

Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш",

– говорят в ГУР МО.

Кроме того, спецназовцы захватили еще и ценные трофеи во время проведения соответствующей операции. Речь идет о запасе вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемые авиационные ракеты), а также РЛС "Нева", что может отслеживать движение судов в Черном море.

Обратим внимание на заявление, которое накануне сделал глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, контрнаступление не закончится через месяц – полтора, как озвучивают эксперты.

Контрнаступление продолжится зимой