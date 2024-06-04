Вышли за лимиты: в Киеве вводят экстренные отключения света из-за сложной ситуации

Столица превысила лимит потребления электроэнергии, сообщил гендиректор Yasno. Поэтому в Киеве 4 июня вводят экстренные отключения света.

Во вторник, 4 июня, в столице останавливался фуникулер. Причиной назвали отсутствие напряжения.

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Как долго в Киеве будут экстренные отключения

Киев вышел за лимиты. Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Графики пока не действуют,

– написал Сергей Коваленко.

Пока нет информации, как долго будут действовать экстренные отключения в Киеве и когда их отменят. Вероятно, об этом сообщат дополнительно, 24 Канал будет следить за новостями от энергетиков.

В ДТЭК рассказали об экстренных отключениях на Киевщине

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому, по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях", – говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули: они делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию. И будут оперативно информировать на телеграм-канале ДТЭК об изменениях.



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Какая ситуация в энергетике Украины сейчас

В Укрэнерго сообщили, что 4 июня дефицит больше, чем накануне. Поэтому лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток.

Причин дефицита много: из-за жары люди активно пользуются кондиционерами, в результате чего растет уровень потребления. Можно было бы задействовать солнечные электростанции, но их работе мешает облачность.

Еще из Европы уменьшился импорт электроэнергии. 3 июня в плановый ремонт вывели одну из высоковольтных воздушных линий, объединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. Не ремонтировать ее нельзя, иначе в энергосистеме может произойти авария. А еще после российской атаки 1 июня внутри Украины действуют определенные сетевые ограничения, которые влияют на доступные объемы импорта.

Кто виноват в том, что у меня нет света

Конечно же, в ситуации с нехваткой электроэнергии виновата Россия. Агрессор методично обстреливает украинские электростанции, и из-за серьезных повреждений они не могут производить столько же энергии, сколько раньше. Импорта не всегда хватает, вот и прибегают к отключениям света.

Дальше дело за нами. Не стоит включать все энергоприборы, как только появился свет. Также можно попросить магазины, где свет горит всю ночь, выключить наружную рекламу. И уж точно не следует жаловаться на соседей, которых "не отключают". Давайте объединяться, потреблять разумно, и тогда светлые времена наступят быстрее!