"Выбрать меньшее зло": политолог объяснил высказывания со стороны Харрис, Трампа и о выборах в США

Камала Харрис и Дональд Трамп очень радикально и противоположно высказались относительно войны в Украине. Однако оба играют только на свой электорат.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Алексей Буряченко, заметив, что опаснее заявление правой руки Трампа Джеймса Дэвида Вэнса. Украине же нужно в дальнейшем поддерживать обе партии.

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Высказывания Харрис и Трампа

Все заявления Харрис и Трампа, по словам политолога, транслируют их слова, которые были на дебатах. Харрис обвинила лидера республиканцев в том, что он дружит с российским диктатором и если бы такая дружба продолжалась, то Владимир Путин сидел бы уже в Киеве.

Это был очень болезненный укол Трампу. Тем более на дебатах он так и не ответил на вопрос, хочет ли победы Украины, сказав, что хочет мира,

– отметил Буряченко.

Трамп играет на свой электорат глубинного американца, который должен понять, что он решит проблему российско-украинской войны, сделает это максимально эффективно и лучше, чем демократы.

Харрис также пытается тему войны артикулировать и заверить, что Трамп эту историю нормально решить не способен. Она же, продолжив оказывать помощь Украине, сможет противостоять путинскому режиму.

И Харрис, и Трамп играют исключительно на свой электорат. Это ничего общего с предложениями мирного урегулирования нет,

– пояснил политолог.

К слову, политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский считает, что Трамп лучше сыграл на свой электорат. Харрис хоть и вела себя сдержаннее, не предложила четкой стратегии, которую ждал ее электорат.

Заявления Вэнса о мире в Украине гораздо опаснее. Однако это может быть технологическим планом – Вэнс выдвигает радикальную позицию, а Трамп приходит, как регулятор, который смягчит позиции.

Буряченко отметил, что лидер республиканцев часто занимал радикальную позицию, которую позже трансформировал. Кроме этого, Конгресс США уже приняли решение об ограничении, даже для следующего президента, в односторонних решениях вопросов национальной безопасности. Таким образом они обезопасили себя от возможного прихода Трампа и его нестандартных решений.

Нам нужно продолжать обеспечивать двухпартийную поддержку. Именно поэтому правильно, что план победы Украины, о котором говорил Владимир Зеленский, будет, скорее всего, представлен на полях ООН президенту Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента,

– отметил политолог.

Недавно Папа Римский высказался относительно выборов в США и призвал американцев "выбирать наименьшее зло". По мнению Буряченко, он принял для себя решение не вмешиваться в избирательный процесс, не поддерживать и не критиковать ни одного из кандидатов, используя фамилии.

Он артикулировал двумя вопросами, важными для католиков, а именно вопросы миграции и абортов. Здесь он может высказать претензии и к демократам, и к республиканцам. Ведь Трамп пытается строить забор с Мексикой и ограничить миграционные потоки. Понтифик больше сыграл на сторону демократов,

– добавил политолог.