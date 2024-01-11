"Это наша победа": как украинцы в Италии не позволили провести пропагандистскую выставку

В итальянском городе Модена отозвали разрешение на пропагандистскую выставку о Мариуполе. Все благодаря неравнодушию украинского общества в Италии.

Марианна Сороневич – главная редактор "Украинской газеты в Италии" рассказала 24 Каналу о том, как удалось остановить проведение русского выставки-конференции. По ее словам, в Италии запланировано еще несколько десятков подобных мер в ближайшее время.

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Сила украинской солидарности

Мэрия Модены отменила разрешение на проведение российской выставки о временно оккупированном Мариуполе. К этому приложилась украинская сторона.

"Я считаю, что это большая победа украинской общины, Украины в целом. Мы выступили все одним фронтом: наши дипломатические представительства, которые писали письмо мэрии города, община разработала алгоритм действий по противодействию таким мерам, что может осуществить каждый", – отметила Марианна Сороневич.

Украинская община в Италии, а также неравнодушные украинцы начали писать в социальных сетях мэрии города, мэра, этого события в Facebook. Даже сами итальянцы обращались к мэру и политическим партиям. К счастью, такие действия принесли результат.

Итальянские друзья Украины инициировали вместе с украинскими ассоциациями митинг в Модене. Несмотря на то, что это конкретное мероприятие отменили, мы все равно собираемся. Потому что подобные мероприятия, возможно, не столь высокого уровня и без привлечения посольства России, но запланированы по всей Италии.

– подчеркнула редактор.

Украинское сообщество хочет привлечь внимание итальянского общества к тому, что война в Украине не завершилась, а Россия начинает лишь усиливать свою пропаганду. Особенно в европейских странах.

Россия активно занимается пропагандой

Первый год – полторы войны Россия могла действовать и продвигать свои идеи только через культуру. Поэтому пытались использовать свой шанс и проводить концерты и выставки, хотя к этому итальянское общество относилось отрицательно.

Сейчас они начали делать также и политические меры, такие как у Модены. Культурные мероприятия не перестают организовываться. Однако, сейчас община активизировалась, мы надеемся, что и дальше сможем активно противодействовать таким мерам,

– заметила Сороневич.

Россия старается захватить внимание разных людей в Италии. Афиши о российских культурных мероприятиях в Италии активно распространяют на улицах с упоминанием о том, что это будут демонстрировать достижения театра, балета или оперы России.

"Мероприятие, которое организовывали в Модене, – это попытка также работать с политической элитой", – добавила редактор "Украинской газеты в Италии".

Афиши о российских мероприятиях в Италии распространяют также в социальных сетях, пытаясь охватить больше людей.

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