Типичная Северная Корея: россияне показали свою сущность на выставке трофейной техники

В Москве проходит выставка трофейной техники НАТО, на которую приходят посмотреть россияне. Одного мужчину так поразило увиденное, что он тыкал кулак американской бронемашине и грозился: "Вот тебе, Америка".

Политолог Николай Давидюк сказал 24 Каналу, что россияне демонстрируют свою примитивную низость и интеллектуальную пустоту. К тому же часть техники, которую стащили в Москву, является австрийской, и она никогда не была на территории Украины.

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Можно только "порадоваться" за россиян

Давидюк предположил, что наверняка эту трофейную технику "покупали" по всей Европе.

Для того чтобы потешить униженную нацию, Владимиру Путину нужно хоть какие-то "погремушки" демонстрировать россиянам,

– отметил политолог.

Сейчас Россия пришла к точке, когда она уже стала, по его словам, Северной Кореей.

Можно что угодно показывать и говорить, что это "божья роса". После убийства Навального, после так называемых "выборов" президента и т.д., Россия уже ничем не отличается от Северной Кореи. Это точка прибытия для Путина. Начинали с России времен Бориса Ельцина, когда хотели дружить с Великобританией, Италией, Францией, а сегодня пришли к точке, когда Россия – это типичная Северная Корея,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Сегодня, по его мнению, можно только "порадоваться" за россиян. Россия – маргинальное государство, младший партнер Китая, который Пекин будет использовать как в свое время Советский Союз использовал сам Китай.

"Россия сегодня идет по пути уничтожения любого потенциала. Китай ее замещает в Африке, в Европе", – уверен политолог.

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