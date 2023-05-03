"Победобесие" без диктатора: решится ли Путин 9 мая выйти на публику

Периодически "хлопок" прилетает на временно оккупированные территории, на российские территории, а недавно 2 беспилотника атаковали Кремль. Учитывая это, вопрос в том, решится ли кремлевский диктатор Владимир Путин выступить с традиционной речью на 9 мая или будет ли говорить на экранчиках из своего бункера.

Форма традиционной речи Путина в первую очередь будет зависеть от ситуации безопасности в России, которая сейчас откровенно не на высоком уровне. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Фейгин заметил, что до сих пор Путин не часто баловал россиян своим появлением.

Не на пустом месте возник этот образ бункера, в котором он находится, и образно, и буквально,

– прокомментировал спикер.

От чего зависит выступление диктатора

9 мая уже через несколько дней и вообще Путину нужно выступать на параде, традиционно говорить басни о борьбе с нацизмом, хвастаться хоть какими-то достижениями. Но как сможет он выступать, если в России не знают прилетит дрон или нет?

Я думаю, что сейчас они в болезненном ожидании попытки понять, как лучше действовать. Речь идет о его окружении, охране, самом Путине. Сейчас они не очень уверены, что могут защититься от этого удара в момент речи Путина на трибуне перед Мавзолеем.

– добавил говорящий.

Он предположил, что Россия пошла на попытки договориться с США, мол, они не будут бомбить, потому что иначе россияне за себя не будут отвечать.

Фейгин упомянул сообщение The Washington post о том, что американцы просили Киев не бить по России на годовщину войны, тогда ударов по Кремлю не было однозначно.

В то же время выступать Путину на 9 мая по видеосвязи – не лучший способ поддержать народ во время войны. Сейчас россияне стоят перед трудным заданием, если они решат вопрос безопасности, то военный преступник Путин будет выступать лично, если нет – вполне возможно, что его покажут на экране, резюмировал правозащитник.

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