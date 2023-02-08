Мы объединились против агрессии Путина и стояли с украинским народом, – Байден выступил в Конгрессе

Президент США Джо Байден выступил в Конгрессе с речью "О состоянии государства". В ней он упомянул Украину и отметил, что вторжение Путина стало для мира "испытанием на века".

Штаты возглавили глобальную коалицию помощи Украине, отметил президент Байден. Он добавил, что Америка будет поддерживать украинский народ столько, сколько это потребуется.

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Мы стояли вместе с украинским народом: Байден о кровопролитной войне России

Президент США в своей речи сказал, что полномасштабное нападение России на Украину стало настоящим тестом для Америки и испытанием для всего мира. Однако, несмотря на препятствия, Америка продолжает стоять на защите демократии.

Вместе мы делали то, что Америка всегда делает лучше – мы вели. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы стояли против путинской агрессии. Мы стояли вместе с украинским народом,

– подчеркнул американский президент.

Следует отметить, что среди почетных гостей на выступлении Байдена присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова. Джо Байден посреди выступления обратился к ней и подчеркнул, что США – едины в поддержке нашего государства и будут стоять с украинским народом столько, сколько это потребуется.

Обратите внимание Будут последствия, – политтехнолог объяснил обыски у Байдена.

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