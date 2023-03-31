Чисто стендап – "ха-ха": ведущая в эфире разнесла последнее выступление Лукашенко

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко 31 марта сделал обращение к белорусскому народу, где ожидаемо наговорил разных глупостей. Все было похоже на неудачный стендап сумасшедшего.

Прихвостень Путина хотел обратиться ко всему народу, хотя очевидно, что адекватные представители белорусов точно не слушали его выступление. Он наговорил столько глупостей, что хочется не смеяться, а грустить. Жаль, что Беларусь возглавляет такой человек.

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Уверял, что не держится за власть

Лукашенко неожиданно начал рассказывать, что на самом деле он не держится за власть. А уж совсем скоро придет время ему уйти. Вероятно, то, что он возглавляет Беларусь уже 30 лет, произошло случайно.

Также Лукашенко почему-то не упомянул о преследовании оппозиции, убийствах оппонентов и создании таких условий, что проактивная часть общества была вынуждена ехать за границу.

Да, он ни в коем случае не узурпировал власть. Он вообще не желает. Его еще упрашивать приходилось. Нет, неправда. Бессчетные репрессии, изгнание активной части общества за границу. А тот рассказывает, какой он белый и пушистый. Чисто тебе стендап – "ха-ха",

– говорит ведущая 24 Канала София Трощук.

Ведущая 24 Канала высмеяла выступление Лукашенко: смотрите видео

Польша, оказывается, хочет напасть на Беларусь

Удивительно, но Лукашенко серьезно продолжил рассказывать, что Запад хочет втянуть Беларусь в войну. Польша вообще собирается направить на войско 3% от ВВП – около 21 миллиарда евро. А уже в следующем году эта сумма может возрасти до 28 млрд евро.

Лишь Лукашенко почему-то забыл, что именно с территории Беларуси летели ракеты и беспилотники на соседнюю Украину. А сам самопровозглашенный президент "играется" в ядерный шантаж.

А где же российские военные находятся? На территории Беларуси. Польша все верно делает. Заранее готовится, что эмигрантов не перекидывали, как это было в 2020 году. А если Беларусь с Россией рискнут совершить вооруженную агрессию, то смогут обрубать все раз и навсегда,

– подчеркнула Трощук.

Выступление Лукашенко: коротко