Это хитрость: почему Лукашенко просит о "перемирии" между Украиной и Россией

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси выступил с посланием к народу. Во время выступления Лукашенко заострял внимание на необходимости "перемирия" и переговоров между Украиной и Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он подчеркнул, что Александр Лукашенко разбрасывается громкими заявлениями, хотя на деле это пустые слова, потому что ему это выгодно.

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Хитрость Лукашенко

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к белорусам предложил "перемирие" между Украиной и Россией По словам Сергея Жирнова, кроме того, что Лукашенко проводит пророссийскую политику, у него есть также политика "перевода стрелок" на Владимира Путина.

У него (Лукашенко – 24 Канал) сложное положение, потому что с одной стороны он зависит от Путина, а с другой – не хочет "стелиться" под него. В последнее время Лукашенко откровенно говорит об этом в эфирах. Это уже по Фрейду: если он говорит, что не "ложился" под Путина, то на самом деле уже давно там "лежит" и хорошо понимает это,

– отметил Жирнов.

Впрочем, это не означает, что у белорусского диктатора нет собственных интересов. Экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что на самом деле Лукашенко хитрее Путина. Ведь идущие из России деньги он переформатирует в Китай. Но и это, в конце концов, не спасает положение Александра Лукашенко.

"Вероятно, китайцы сказали Лукашенко, что его страна маленькая и их она не очень интересует. Их собственно и Россия не очень интересует, хотя она и зависима от Китая. Но Лукашенко вообще зависит от всех", – пояснил Жирнов.

Сергей Жирнов о выступлении Лукашенко перед белорусами: смотрите видео

Заявления Лукашенко – пустые слова

У Александра Лукашенко всегда противоречивые заявления. Хотя он и говорил о так называемом "перемирии", но в то же время заявлял, что Беларусь будет размещать на своей территории ядерное оружие.

Если Путин скажет о не только тактическом, но и стратегическом ядерном оружии, то разместят в Беларуси и его,

– цитирует Лукашенко Жирнов.

То есть белорусский диктатор всегда пустословит. Экс-сотрудник разведки пояснил, что на словах Лукашенко занимает позицию "и вашим и нашим", но на практике это превращается в "ни вашим, ни нашим".

Выступление Лукашенко: что известно