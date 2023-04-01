Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він підкреслив, що Алєксандр Лукашенко розкидається гучними заявами, хоч на ділі це пусті слова, тому що йому це вигідно.

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Хитрість Лукашенка

31 березня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко у зверненні до білорусів запропонував "перемир'я" між Україною та Росією. За словами Сергія Жирнова, окрім того, що Лукашенко провадить проросійську політику, у нього є також політика "переведення стрілок" на Владіміра Путіна.

У нього (Лукашенка – 24 Канал) складне становище, тому що з одного боку він залежить від Путіна, а з іншого – не хоче "стелитись" під нього. Останнім часом Лукашенко відкрито говорить про це в ефірах. Це вже за Фройдом: якщо він каже, що не "лягав" під Путіна, то насправді вже давно там "лежить" і добре розуміє це,

– зазначив Жирнов.

Втім це не означає, що у білоруського диктатора немає власних інтересів. Ексспівробітник КДБ наголосив, що насправді Лукашенко хитріший за Путіна. Адже гроші, які йдуть з Росії, він переформатовує на Китай. Але й це зрештою не рятує становище Алєксандра Лукашенка.

"Ймовірно, китайці сказали Лукашенку, що його країна маленька і їх вона не дуже цікавить. Їх, власне, і Росія не дуже цікавить, хоч вона й залежна від Китаю. Але Лукашенко взагалі залежить від всіх", – пояснив Жирнов.

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Заяви Лукашенка – пусті слова

У Алєксандра Лукашенка завжди суперечливі заяви. Хоч він і говорив про так зване "перемир'я", але водночас заявляв, що Білорусь розміщуватиме на своїй території ядерну зброю.

Якщо Путін скаже про не лише тактичну, але й стратегічну ядерну зброю, то розмістять у Білорусі і її,

– цитує Лукашенка Жирнов.

Тобто білоруський диктатор завжди пустословить. Ексспівробітник розвідки пояснив, що на словах Лукашенко займає позицію "і вашим і нашим", але на практиці це перетворюється на "ні вашим ні нашим".

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