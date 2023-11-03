"Смена элит Украины" и "мр*зи": Путин выдал очередную партию маразмов

Владимир Путин вышел, чтобы выдать очередную порцию маразмов. Похоже, у Кремля закончились деньги на спичрайтеров, потому что выступление не получилось от слова "совсем". Хотя "марионетки" в зале сидели с каменными выражениями лиц и кивали в такт каждому слову Путина.

Что Путин сказал о войне

Пока российские оккупанты совершают геноцид украинцев, диктатор заявил, что захватчики якобы "защищают" свои моральные ценности, культуру, историю и язык. Следует заметить, что моральных ценностей у оккупантов не было, нет и не будет. Кстати, как и культуры. Тем временем историю россияне активно пытаются украсть. В частности, у Украины.

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Не обошлось и без упоминаний о так называемой "Новороссии". Следует заметить, что существует она только в воспаленном мозге диктатора. Далее Путин отметил, что что те, кто желал поражения России на поле боя, "поют по-другому". Возможно, диктатору забыли доложить о колоссальных потерях страны-террориста. По состоянию на 3 ноября "пакезитировать" удалось уже 303 270 оккупантов.

Бред о российской империи и талибах

Далее Путин продемонстрировал, что совершенно не знает истории, и заявил, "не было никакой Украины в составе российской империи". К сожалению, рядом с диктатором нет никого эрудированного, кто смог бы подсказать: первое упоминание об Украине датируется XI веком. В то время там, где сейчас Москва, было большое болото.

Впоследствии Путин решил, что пора вспомнить о талибах. По его версии, Украина якобы продает оружие Талибану. Не следует объяснять, что это фейк. А террористы "Талибана" – желанные гости в Москве.

Абсурд о "смене элит"

Не мог Путин не вспомнить и свою любимую басню об "смене элит" в Украине. Ее якобы задумали в США.

Россия оккупировала Крым якобы для защиты людей от "нацистских мр*зей". Следует заметить, что в 2014 году они туда собственно и пришли с тряпкой-триколором.

Завершил Путин своей любимой песней про "у нас не было выбора". "Выбор" был. Не было выборов. Честных. В России.