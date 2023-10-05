Путин будет говорить о трех вещах, – Подоляк спрогнозировал речь диктатора 5 октября
В четверг, 5 октября, кремлевский диктатор Владимир Путин выступит с речью о "международных отношениях России". Во время выступления он может говорить о трех вещах.
Такое мнение 24 Каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Путин точно не будет произносить "эпохальную" речь.
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Путин – олицетворение "русского мира"
Как отметил Михаил Подоляк, Путин не понимает, к чему он привел Россию, поэтому продолжит говорить разную чепуху. Диктатор будет убеждать всех, что "Россию все боятся", "с Россией считаются", "россияне эффективно воюют". Однако если бы сама страна-террорист была другой, то никогда бы не имела такого президента.
Поэтому все, что Путин скажет 5 октября, все равно не имеет значения. Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина должна победить, иначе весь мир не сможет жить спокойно. Поэтому диктатор будет говорить о трех вещах.
В первую очередь он будет фиксировать право России безнаказанно убивать в любом количестве граждан других стран. Также Путин будет пытаться разделить вину за начало войны с гражданами России. То есть сказать: "Мы коллективно приняли решение совершать геноцид украинцев или других государств". Кроме того, он скажет: "Мы должны в этой войне дойти до конца, потому что этот конец будет означать "величие России",
– предположил он.
Путин хочет воевать до конца, а все его заявления о переговорах – попытка получить оперативно-тактическую паузу, заморозить конфликт, внести коррективы в стратегию, тактику и увеличить военное производство.
Подоляк о речи Путина 5 октября: смотрите видео
Владимир Путин: последние новости
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