Путин будет говорить о трех вещах, – Подоляк спрогнозировал речь диктатора 5 октября

В четверг, 5 октября, кремлевский диктатор Владимир Путин выступит с речью о "международных отношениях России". Во время выступления он может говорить о трех вещах.

Такое мнение 24 Каналу озвучил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Путин точно не будет произносить "эпохальную" речь.

Читайте также До конца года будет больше ядерных угроз, – Зеленский раскрыл планы и мотивацию Путина

Путин – олицетворение "русского мира"

Как отметил Михаил Подоляк, Путин не понимает, к чему он привел Россию, поэтому продолжит говорить разную чепуху. Диктатор будет убеждать всех, что "Россию все боятся", "с Россией считаются", "россияне эффективно воюют". Однако если бы сама страна-террорист была другой, то никогда бы не имела такого президента.

Поэтому все, что Путин скажет 5 октября, все равно не имеет значения. Советник главы ОПУ подчеркнул, что Украина должна победить, иначе весь мир не сможет жить спокойно. Поэтому диктатор будет говорить о трех вещах.

В первую очередь он будет фиксировать право России безнаказанно убивать в любом количестве граждан других стран. Также Путин будет пытаться разделить вину за начало войны с гражданами России. То есть сказать: "Мы коллективно приняли решение совершать геноцид украинцев или других государств". Кроме того, он скажет: "Мы должны в этой войне дойти до конца, потому что этот конец будет означать "величие России",

– предположил он.

Путин хочет воевать до конца, а все его заявления о переговорах – попытка получить оперативно-тактическую паузу, заморозить конфликт, внести коррективы в стратегию, тактику и увеличить военное производство.

Подоляк о речи Путина 5 октября: смотрите видео

Владимир Путин: последние новости