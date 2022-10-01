Бред, не было такого – россиянин Яковенко опроверг заявления Путина о "нацизме" в Украине

В своей речи 30 сентября Путин заявил о "нацизме" в Украине и о том, что люди боролись за то, чтобы можно было говорить по-русски. Никаких притеснений по этому поводу наше государство никогда не совершало.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Ранее сообщалось о том, что Путин наконец-то объяснил, почему напал на Украину.

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Разница между аннексией Крыма и других территорий

Яковенко отметил, что разница между Крымом и другими аннексированными Россией территориями состоит в том, что полуостров россиянам был хорошо известен. Так было и в период СССР, и после обретения Украиной независимости. Ничего для россиян не изменилось. Как ездили в Крым, так и продолжили ездить.

Никто не чувствовал того, что это чужая страна, чужая республика. Украина была очень гостеприимной, действительно родной страной. Никаких проблем там не было для россиян,

– заметил российский оппозиционный журналист.

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Путин заявил, что люди боролись за русский язык

Он продолжил, что во время своего выступления Путин заявил абсолютный бред, мол, люди боролись за то, чтобы говорить на русском языке. Однако никогда ни у кого не было никаких проблем говорить по-русски.

"Сейчас, возможно, они уже появляются, потому что это язык врага. Впрочем, до того, как Путин устроил все это, никаких проблем говорить ни на русском, ни на любом другом языке не было", – подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционный журналист добавил: все, что говорил Путин – это полный бред, параллельная реальность. На самом деле, этим выступлением он запустил следующий этап самоуничтожения России.

Он объявил войну реальности и начал самоликвидацию России,

– подытожил он.

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